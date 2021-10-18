Nacho Fernández valoriza força do Fortaleza antes de confronto pela semifinais da Copa do Brasil

A “chave” do Galo está virada para a Copa do Brasil, que encara o Fortaleza nesta quarta-feira, 20 de outubro, pelo duelo de ida das semifinais do maior mata-mata do futebol nacional. E, o meia Nacho Fernández falou sobre o confronto, elogiando o técnico do Leão do Pici, Juan Pablo Vojvoda, que tem levado a equipe cearense a uma ótima temporada.