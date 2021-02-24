Nacho Fernández destaca projeto do Galo e minimiza saída de Sampaoli: 'clube confia em mim'

Nacho Fernández foi apresentado nesta quarta-feira, 24 de fevereiro, na Cidade do Galo e contou sobre os motivos de ter vindo para o Atlético-MG, com que assinou contrato por três temporadas. O meia, de 31, que estava no River Plate, da Argentina. O Galo pagará aos “milionários” 6,6 milhões de doláres (cerca de R$ 32 milhões). O meia, de 31 anos, falou sobre o projeto alvinegro e também que lamenta a saída de Sampaoli, que se esforçou para que viesse para o Galo, porém, disse que o clube confia em seu jogo, por isso, buscará seu espaço no time mineiro. Confira as primeiras falas de Nacho Fernández como jogador do Atlético-MG nos vídeos da matéria.
Nacho é o terceiro reforço alvinegro para 2021 do time mineiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)