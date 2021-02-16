Nacho Fernández deixa o River e está perto de ser anunciado pelo Galo

Crédito: Divulgação/River Plate

O meia Nacho Fernández, de 31 anos, está a caminho do Atlético-MG. O jogador já deixou o River Plate e deve ser anunciado palo Galo em breve. O diário esportivo Olé, da Argentina, já deu detalhes da saída de Nacho do River rumo a Belo Horizonte, para assinar contrato com o time mineiro. O negócio, que teve muita conversa entre as partes, pois os entraves financeiros eram as principais dificuldades de Nacho ser confirmado no Atlético-MG, foram superadas na tarde de segunda-feira. A equipe mineira diz que só irá se pronunciar oficialmente quando a transação for concluída 100%. Sem confirmação oficial, os valores da transferência de Nacho para o Galo devem girar em torno de 6 milhões de dólares ( cerca de R$ 32 milhões) livres de impostos. A vinda de Nacho Fernández foi aprovada por Jorge Sampaoli, que sempre tratou o jogador como especial. Todavia, com uma chance grande de deixar o Galo, Sampaoli nem poderá comandar o meia que fez sucesso nos milionários.

VEJA COMO ESTÁ A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA O clube mineiro avalia também a questão de recuperação do investimento, pois com 31 anos, Fernandez teria poucas chances de uma revenda futura. O atual diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, tentou a contratação de Nacho Fernández para o Internacional em 2020, mas o time de Buenos Aires recusou U$ 9 milhões (R$ 37 milhões) e o meia seguiu nos Millonarios, inclusive renovando seu acordo até 2023.