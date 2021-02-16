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futebol

Nacho Fernández deixa o River e está perto de ser anunciado pelo Galo

A imprensa argentina mostrou a saída do meia, de 31 anos, mais um nome para reforçar o elenco alvinegro na temporada de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 02:15

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 02:15

Crédito: Divulgação/River Plate
O meia Nacho Fernández, de 31 anos, está a caminho do Atlético-MG. O jogador já deixou o River Plate e deve ser anunciado palo Galo em breve. O diário esportivo Olé, da Argentina, já deu detalhes da saída de Nacho do River rumo a Belo Horizonte, para assinar contrato com o time mineiro. O negócio, que teve muita conversa entre as partes, pois os entraves financeiros eram as principais dificuldades de Nacho ser confirmado no Atlético-MG, foram superadas na tarde de segunda-feira. A equipe mineira diz que só irá se pronunciar oficialmente quando a transação for concluída 100%. Sem confirmação oficial, os valores da transferência de Nacho para o Galo devem girar em torno de 6 milhões de dólares ( cerca de R$ 32 milhões) livres de impostos. A vinda de Nacho Fernández foi aprovada por Jorge Sampaoli, que sempre tratou o jogador como especial. Todavia, com uma chance grande de deixar o Galo, Sampaoli nem poderá comandar o meia que fez sucesso nos milionários.
VEJA COMO ESTÁ A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA O clube mineiro avalia também a questão de recuperação do investimento, pois com 31 anos, Fernandez teria poucas chances de uma revenda futura. O atual diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, tentou a contratação de Nacho Fernández para o Internacional em 2020, mas o time de Buenos Aires recusou U$ 9 milhões (R$ 37 milhões) e o meia seguiu nos Millonarios, inclusive renovando seu acordo até 2023.
A engenharia financeira do Atlético-MG para contar com o jogador, considerado especial por Sampaoli, vai ter a aquisição da parte do River, 70%, negociar os outros 30%, que pertencem ao Gimnasia La Plata, que tem 25%, e os 5% restantes, que são do próprio Nacho, caso o Galo queira adquirir os 100% dos seus direitos econômicos. Nacho Fernández está no River Plate desde 2016 e tem no currículo a Libertadores de 2018, duas Recopas Sul-Americanas em 2016 e 2019, três títulos da Copa Argentina e um da Supercopa Argentina.A imprensa argentina já anunciou a saída de Nacho do River-(Reprodução/Olé)

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