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futebol

Nacho Fernández chega a BH para reforçar o Atlético-MG em 2021

O meia, terceira contratação do ano, vai ter vínculo com o alvinegro até o fim de 2023...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 17:06
Crédito: Nacho é mais um jogador do projeto ambicioso do Atlético em busca por grandes conquistas-(Divulgação/Atlético-MG
Com muita festa dos torcedores nas redes sociais e também no Aeroporto de Confins, o meia Nacho Fernández , novo reforço do Atlético-MG, chegou a Belo Horizonte neste domingo, 21 de fevereiro, para reforçar o elenco alvinegro em 2021. O jogador, de 31 anos, comprado junto ao River Plate, assinou contrato com o Galo por três temporadas, ficando no clube até o fim de 2023. Em meio aos gritos de “olê, olê, Nacho”, o jogador se manifestou pela primeira vez ao torcedor alvinegro:
CONFIRA A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO SÉRIE A -Estou muito feliz de chegar aqui ao Atlético Mineiro, um dos maiores clubes sul-americanos. Estou muito feliz e espero cumprir com todos os objetivos. Agradeço a todos pelo esforço que fizeram-disse o meia, que só poderá entrar em campo pelo Atlético no Campeonato Mineiro, a partir do dia 1º de março, quando a janela de transferências se abre. Nacho é o terceiro reforço badalado do Galo para 2021. Ele se junta Hulk e Dodô como reforços do time mineiro, que visa montar uma equipe forte em busca de títulos de expressão. Nacho custará ao Atlético US$ 6 milhões (R$ 32 milhões), que pagará esse valor ao River livre de impostos e taxas. Considerado como especial por Jorge Sampaoli, o meia não sabe ainda se irá ser comandado pelo argentino, que está perto de deixar o clube para trabalhar no Olympique de Marselha, da França.

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