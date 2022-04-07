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Nacho e Tchê Tchê foram os heróis do Atlético-MG na estreia diante do Tolima, pela Libertadores

A dupla marcou os gols do Galo na vitória sobre os colombianos, em duelo válido pelo Grupo D da competição ...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 16:04

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 16:04

O Campeão Brasileiro de 2021, Atlético-MG começou muito bem a Libertadores 2022. O Galo venceu fora de casa o Deportes Tolima por 2 a 0, gols de Tchê Tchê e Nacho Fernández, na quarta-feira,6 de abril, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, pela primeira rodada do Grupo D do torneio continental.
Os dois meias foram os nomes da partida, garantindo os três pontos para a equipe alvinegra. Os gols, veja no vídeo, mostraram que o Galo está pronto para brigar não só pela vaga nos mata-matas da Libertadores, mas também para ir longe na competição, podendo sim, sonhar com a conquista do título sul-americano pela segunda vez.
O time de Antonio Mohamed teve o controle das ações quase o tempo todo e conseguiu ser eficiente na hora de marcar os gols necessários para sair com a vitória em cima do Tolima, “fantasma” do Corinthians em 2011. Foi a primeira vez que um time brasileiro venceu o Tolima em seus domínios. A equipe atleticana pode assumir a ponta isolada do seu grupo, caso vença o América-MG, na próxima quarta-feira, 13 de abril, às 21h, no Mineirão, pela segunda rodada da chave. O Galo mostrou que chega forte para a Libertadores após vencer bem o Tolima na estreia-(Daniel Munoz / AFP)

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