Nacho e Tchê Tchê foram os heróis do Atlético-MG na estreia diante do Tolima, pela Libertadores

O Campeão Brasileiro de 2021, Atlético-MG começou muito bem a Libertadores 2022. O Galo venceu fora de casa o Deportes Tolima por 2 a 0, gols de Tchê Tchê e Nacho Fernández, na quarta-feira,6 de abril, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, pela primeira rodada do Grupo D do torneio continental.

Os dois meias foram os nomes da partida, garantindo os três pontos para a equipe alvinegra. Os gols, veja no vídeo, mostraram que o Galo está pronto para brigar não só pela vaga nos mata-matas da Libertadores, mas também para ir longe na competição, podendo sim, sonhar com a conquista do título sul-americano pela segunda vez.