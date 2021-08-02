Na zona de rebaixamento, São Paulo tem pela frente jogos importantes para se recuperar na tabela

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

Após alcançar a 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro no jogo do último sábado (31), contra o Palmeiras, o São Paulo voltou à zona de rebaixamento após o a vitória do Sport diante do Bahia. Com isso, o Tricolor terá pela frente jogos importantes para sua recuperação na tabela, enfrentando adversários diretos da parte de baixo da tabela até o final do primeiro turno.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O próximo adversário do São Paulo não esta na metade de baixo da tabela, mas sim entre os seis primeiros colocados. O Tricolor enfrenta, pela 15ª rodada, o Athlético Paranaense, atual sexto lugar, fora de casa, no próximo sábado (7) às 18h. A partir dessa partida, o time paulista enfrenta rivais diretos na luta contra o rebaixamento.

O primeiro destes adversários é o Grêmio, o atual 19º colocado do torneio, com apenas sete pontos somados. Os dois tricolores se enfrentam no dia 14 de agosto, pela 16ª rodada do Brasileirão, no Morumbi.

O time gaúcho está cinco pontos atrás do São paulo, mas tem dois jogos a menos, contra o Flamengo e contra o Cuiabá, podendo ultrapassar o time paulista caso vença os dois confrontos.

Na 17ª rodada, o São Paulo enfrenta o Sport, atual 15º colocado do Brasileirão, com apenas dois pontos a mais que o Tricolor (14). A partida será disputada no dia 22 de agosto, na Ilha do Retiro, às 20h30.

O adversário da 18ª rodada é o Juventude, que está, no momento, mais distante do São Paulo, na 13ª posição. Entretanto, apenas quatro pontos separam as duas equipes, fazendo com que uma vitória seja crucial para os dois times. O jogo está marcado para o dia 29 de agosto, às 11h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O primeiro turno se encerra para o São Paulo no dia quatro de setembro, na partida diante do América Mineiro, no Morumbi. O América ocupa, atualmente a 18ª posição, um ponto atrás do Tricolor.Para dificultar a situação do São Paulo, o time disputará as quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, em meio a essa bateria de jogos. Os clássicos serão jogados nos dias 10 e 17 de agosto.