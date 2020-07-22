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Na volta do Gre-Nal, marca de cerveja convida torcedores para colorirem janelas de azul e vermelho

Brahma celebra a volta de um dos maiores clássicos do mundo e incentiva gremistas e colorados a demonstrarem dentro de casa em momento que não se pode ir ao estádio...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 15:45

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 15:45

Crédito: SILVIO AVILA / AFP
O que você estava fazendo em 12 de março deste ano? Difícil lembrar, afinal, já faz tanto tempo. Mas faça essa mesma pergunta para qualquer gremista ou colorado. A resposta está na ponta da língua: todos estavam de olho em mais um Gre-Nal, o último antes de toda essa pandemia.
Agora, mais de 120 dias depois, as equipes voltam a se enfrentar na retomada do campeonato gaúcho, nesta quarta-feira, às 21h30, em Caxias do Sul. E se o estádio vai estar vazio por medidas de segurança, a Brahma, que patrocina ambos os clubes, se propôs a mostrar que a paixão por um dos maiores clássicos do mundo extrapola qualquer lugar e vai além dos gramados.
Assim, a marca convidou os torcedores a mostrarem todo seu amor por seus clubes na principal arquibancada desse momento: suas próprias casas.
Se as bandeiras e as faixas representam muito bem o amor por seus times dentro do estádio, tais adereços apenas vão mudar de lugar nesse momento. Isso porque a Brahma vai incentivar gremistas e colorados a seguirem dentro de seus lares, e a colorirem as sacadas e janelas de suas casas com os adereços de seus clubes, a fim de deixar toda Porto Alegre pintada de azul e vermelho.
- Nesse momento de pandemia e distanciamento social, queremos mostrar para os torcedores que existe, sim, uma forma de apoiar seu time e mostrar toda sua paixão, mesmo dentro de casa. O Gre-Nal volta para acabar com a saudade das pessoas desse clássico tão importante, e isso não poderia passar batido - afirmou João Pedro Fagundes, gerente regional de marketing da Ambev na região Sul.

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