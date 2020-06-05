Na volta do futebol português, brasileiro se destaca no Portimonense

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Após três meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus, o futebol português retomou a Primeira Liga na última quarta-feira e quem se destacou neste reinício foi um brasileiro. Na vitória do Portimonense por 1 a 0 sobre o Gil Vicente, o zagueiro Willyan foi eleito o melhor jogador em campo.

Apesar de o gol ter saído dos pés de outro brasileiro, o meio-campista Lucas Fernandes, ex-São Paulo, foi o camisa 28 da equipe de Portimão o grande destaque da equipe na partida. Com um corte decisivo, oito interceptações, três faltas sofridas e cinco duelos aéreos vencidos, Willyan foi fundamental para a vitória de seu time, que busca fugir da zona de rebaixamento.

- A gente vem de um trabalho muito forte após essa pausa forçada no campeonato e sabíamos que não poderíamos nos dar ao luxo de recuperar o ritmo aos poucos por conta da nossa situação na tabela. Fizemos uma boa partida, graças a Deus pude ajudar meus companheiros lá atrás e conseguimos o primeiro objetivo que era a vitória dentro de casa. Esperamos sair dessa situação o mais rapidamente possível - disse o xerife, com passagens por Flamengo e Grêmio no futebol brasileiro.

O próximo compromisso será na próxima quarta-feira, uma parada dura diante do vice-líder Benfica, no Municipal de Portimão. O defensor reconhece o tamanho do desafio frente ao melhor ataque da competição, mas espera mais uma partida em alto nível para conquistar o resultado positivo.