Na volta do futebol português, brasileiro se destaca no Portimonense

Após três meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus, o futebol português retomou a Primeira Liga na última quarta-feira e quem se destacou neste reinício foi um brasileiro. Na vitória do Portimonense por 1 a 0 sobre o Gil Vicente, o zagueiro Willyan foi eleito o melhor jogador em campo.
Apesar de o gol ter saído dos pés de outro brasileiro, o meio-campista Lucas Fernandes, ex-São Paulo, foi o camisa 28 da equipe de Portimão o grande destaque da equipe na partida. Com um corte decisivo, oito interceptações, três faltas sofridas e cinco duelos aéreos vencidos, Willyan foi fundamental para a vitória de seu time, que busca fugir da zona de rebaixamento.
- A gente vem de um trabalho muito forte após essa pausa forçada no campeonato e sabíamos que não poderíamos nos dar ao luxo de recuperar o ritmo aos poucos por conta da nossa situação na tabela. Fizemos uma boa partida, graças a Deus pude ajudar meus companheiros lá atrás e conseguimos o primeiro objetivo que era a vitória dentro de casa. Esperamos sair dessa situação o mais rapidamente possível - disse o xerife, com passagens por Flamengo e Grêmio no futebol brasileiro.
O próximo compromisso será na próxima quarta-feira, uma parada dura diante do vice-líder Benfica, no Municipal de Portimão. O defensor reconhece o tamanho do desafio frente ao melhor ataque da competição, mas espera mais uma partida em alto nível para conquistar o resultado positivo.
- Sabemos da força do Benfica, clube que até outro dia era líder da competição e está brigando rodada a rodada pelo título, mas nossa situação não nos permite vacilar contra quem quer que seja. Precisamos estar focados, trabalhar forte nesta semana para poder fazer mais uma boa partida dentro de casa.E MAIS:Khedira revela sonho de conquistar a Liga dos Campeões pela JuventusJogos em duas cidades inglesas podem ter provocado 78 mortes por coronavírus, revela estudoSemifinais e final da Copa da Itália têm datas marcadasBenfica tropeça em casa, empata com o Tondela, e desperdiça chance de assumir liderança do PortuguêsGriezmann revela desejo de se aposentar na MLS E MAIS: