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Na volta do futebol nos Emirados Árabes, brasileiro marca e analisa importância da vitória

João Pedro, atacante do Baniyas, iniciou a temporada da melhor maneira possível: marcando gol e com vitória. O brasileiro não escondeu a felicidade pelo resultado...

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 23:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 23:21
Crédito: Divulgação/Baniyas
O futebol nos Emirados Árabes finalmente voltou. Após pouco mais de seis meses sem ver a bola rolar, as equipes voltaram aos gramados nesta quinta-feira para os jogos da Copa Etisalat. O brasileiro João Pedro, do Baniyas, começou a temporada 2020/2021 com o pé direito. Além da vitória sobre o Hatta Club por 2 a 0, foi dele o primeiro gol da equipe.
- Importante demais iniciar a temporada com vitória. Sabemos das dificuldades que estávamos vivendo por causa do coronavírus, vínhamos treinando muito bem, e de repente ficamos um período sem treinamentos. Um dos atletas do elenco acabou contraindo o vírus e por isso suspenderam as atividades, e retomamos o trabalho seis dias antes do jogo de hoje - disse o camisa 9.
Foram seis meses sem atuações do atacante, que durante o período de quarentena acabou se transferindo para o Baniyas. Anteriormente vestia as cores do Al Dhafra, também dos Emirados Árabes. A volta com gol foi comemorada pelo brasileiro.
- Bom demais voltar fazendo gol, ainda mais com uma vitória. Fico feliz e espero que a gente possa repetir essas atuações - concluiu.
A partida de volta da Copa Etisalat acontece somente no dia 12 de novembro. Até lá, João entrará em campo em partidas válidas pela Liga dos Emirados.

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