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futebol

Na volta de Neymar, PSG vence o Lyon e assume a liderança do Francês

Brasileiro retorna aos gramados após lesão que o deixou afastado por 39 dias, Mbappé brilha e marca duas vezes, e equipe parisiense volta para a liderança da competição...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 18:55
Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
O Campeonato Francês tem um novo líder. Neste domingo, o Paris Saint-Germain visitou Lyon no duelo entre segundo contra terceiro e a equipe da capital venceu por 4 a 2. Mbappé (duas vezes), Danilo Pereira e Di María marcaram os gols. Slimani e Cornet descontaram no Parc OL.
+ Veja a tabela da Ligue 1ATAQUE CONTRA DEFESAApesar de jogar fora de casa, o PSG não se intimidou e tomou conta da etapa inicial. Aos 15 minutos de jogo, Mbappé pegou rebote de chute de Verratti e abriu o placar. Aos 32, Marquinhos recebeu cruzamento da esquerda e escorou para o meio. O volante Danilo Pereira chegou batendo de primeira e ampliou.
SEM TIRAR O PÉO PSG manteve o ritmo forte no segundo tempo e logo com sete minutos já vencia por 4 a 0. Aos dois minutos, Di María cobrou falta na área pela direita, a bola passou por todo mundo e morreu no fundo das redes. Pouco depois, Verratti descolou lindo lançamento para Mbappé, que ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou. Slimani e Cornet descontaram para os donos da casa.
LIDERANÇACom a vitória, o Paris Saint-Germain chegou aos 63 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Francês. O time parisiense contou com a derrota do Lille neste domingo para o Nîmes e ultrapassou a equipe. Os dois times estão empatados no números de pontos, mas o PSG lidera nos critérios de desempate.
+ Rafael Toloi convocado para defender a Itália: relembre brasileiros que defenderam outras seleções
SEQUÊNCIA​O Paris Saint-Germain volta a campo no dia 3 de abril, após a pausa para a Data-Fifa. O adversário será vice-líder Lille, no Parque dos Príncipes. O Lyon encara o Lens fora de casa no mesmo dia.

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