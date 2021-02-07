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futebol

Na volta de Neymar, PSG bate o Olympique de Marselha pelo Francês

Brasileiro começa o jogo no banco, entra no segundo tempo, e Paris Saint-Germain segue na cola do líder no Campeonato Francês. Mbappé e Icardi fizeram os gols do jogo...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 19:03

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 19:03

Crédito: NICOLAS TUCAT / AFP
O Paris Saint-Germain foi até o sul da França neste domingo para encarar o Olympique de Marselha e o time de Mauricio Pochettino se vingou da derrota sofrida em casa no primeiro turno. Com gols de Mbappé e Icardi, os parisienses venceram por 2 a 0 no Estádio Vélodrome.
+ Veja a tabela da Ligue 1DOMÍNIO PARISIENSEO PSG não se intimidou por jogar fora de casa e construiu a vantagem confortável no placar ainda no primeiro tempo. Aos oito minutos, Mbappé recebeu passe de Di María em profundidade e marcou na saída do goleiro. Aos 23, Florenzi cruzou e Icardi ampliou de cabeça.
NEYMAR DE VOLTADe volta após ser desfalque no meio de semana, Neymar começou a partida no banco, mas entrou no decorrer do segundo tempo. Em seu primeiro lance, o brasileiro foi para cima de Álvaro González, a quem acusou de racismo no jogo do primeiro turno, foi derrubado, mas o juiz não deu pênalti e confirmou escanteio.
LANCE DUROO segundo tempo transcorreu sem grandes emoções e o jogo se encaminhava para um final tranquilo. Nos acréscimos, porém, Payet deu dura entrada no volante Marco Verratti e foi expulso por conta de uma solada no jogador italiano.
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SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Francês, o PSG encara o Nice, no sábado, em casa, enquanto o Olympique de Marselha visita o Bordeaux, no domingo.

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