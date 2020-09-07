Na volta de Messi, Koeman pede 'compromisso total' ao argentino

Começou a temporada para Lionel Messi no Barcelona. Nesta segunda-feira, o craque argentino se reapresentou ao clube catalão após declarar que queria sair, mas voltar atrás em sua decisão por não chegar a acordo com a direção blaugrana. E além de treino, foi dia de conversa também.
Segundo o jornal "Sport", da Catalunha, o novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman, teve uma conversa com Messi antes do treinamento e pediu ao camisa 10 o máximo de comprometimento do jogador nesta que pode ser sua última temporada vestindo a camisa culé.
Ainda de acordo com o periódico, o holandês garantiu ao seis vezes melhor do mundo que seu comando no clube o fará entusiasmar-se e que o Barcelona será "temido e respeitado" em âmbito europeu.
Nesta terça-feira, Messi novamente se reapresenta ao Centro de Treinamentos Joan Gamper para continuar os trabalhos visando a nova temporada. Por enquanto, assim como nesta segunda, o argentino treinará sozinho antes de começar a trabalhar com os demais atletas.