Na volta de K9, Náutico vence Sete de Setembro pelo Pernambucano

Nesta terça-feira (1), o Náutico venceu com propriedade o Sete de Setembro por 3 a 0, com gols marcados por Júnior Tavares, Carpina e Ewandro, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano.
Com o resultado, o Náutico assumiu a liderança com seis pontos conquistados e na terceira rodada, encara o Retrô, no dia 8, em casa. Já o Sete é o lanterna, ainda não pontuou e tenta reverter isso contra Salgueiro, no próximo domingo (6), às 16h (horário de Brasília).TIMBU DONO DO 1º TEMPO!Logo aos dois minutos, o Náutico levou perigo em cabeçada de Richard Franco. Em seguida, Carpina aproveitou erro na saída de bola, tocou para Leandro Carvalho, que chutou para fora. O Sete chegou em cabeceio de Abuda, mas parou em boa defesa de Lucas Perri.
O Timbu voltou ao ataque em chute forte de Carpina. Os visitantes estavam melhores na partida, com posse de bola e mais presença ofensiva, porém sem conseguir grandes finalizações. Aos 28 minutos, coube a Júnior Tavares abrir o placar. O lateral cobrou falta no centro do gol, se aproveitou Saulo mal posicionado e balançou as redes.
AMPLIOU!Mesmo com a vantagem no placar, os visitantes continuaram com tudo no campo de ataque. Rhaldney arriscou de longe e parou em Saulo, que espalmou para escanteio.
Na sequência, Leandro Carvalho cobrou escanteio e Richard Franco perdeu um gol incrível, sozinho. Antes do apito, Leandro cobrou novamente tiro de canto, a bola sobrou para Carpina balançar as redes.
VOLTOU COM TUDO!Aos cinco minutos do segundo tempo, Leandro Carvalho foi derrubado na área por Fabinho e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Ewandro deslocou o goleiro Saulo e anotou o terceiro no Timbu. Aos 15', sem atuar desde julho de 2021, Kieza entrou em campo e recebeu a braçadeira de capitão de Camutanga.
O duelo ficou morno, sem grandes chances para os dois lados, com o Náutico administrando o resultado. FICHA TÉCNICA DA PARTIDASETE DE SETEMBRO X NÁUTICO
Local: Arena de Pernambuco, Recife-PEData/horário: 01/02/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida JuniorAssistente 1: Clóvis Amaral da SilvaAssistente 2: Túlio de Farias Ribeiro CaldasQuarto árbitro: Ralfy Luis RibeiroCartões amarelos: Rhaldney (Náutico), Fabinho, Abuda (Sete de Setembro)Cartões vermelhos:
GOLS: Júnior Tavares (28'/1T) (1-0), Carpina (46'/1T) (2-0), Ewandro (5'/2T) (3-0)
SETE DE SETEMBRO (Técnico: Luis Miguel)Saulo (Neneka 10'/2T); Rony, Fernando Luis, Silvio e Jonilson; Fabinho, Anderson Recife, Pantico e Anderson São João (Neto de Brejão 31'/2T); Cloves (Rogger - intervalo) e Abuda (Souza 22'/2T).
NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)Lucas Perri; Thassio, Camutanga, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Richard Franco (Wagninho 24'/2T), Rhaldney e Carpina; Ewandro (Felipe Cabeleira 24'/2T), Leandro Carvalho (Paulo Vitor 16'/2T) e Robinho (Kieza 15'/2T).