Na volta de Haaland, atacante passa em branco, mas Dortmund vence

Apesar de sofrer alguns sustor no início da partida, o Borussia Dortmund conseguiu ser superior e vencer o Wolfsburg por 1 a 0 pelo Campeonato Alemão. Com gols de Akanji e Sancho, os mandantes tentam se recuperar na tabela de classificação e perseguir os líderes da Bundesliga.INÍCIO BOMA partida começou com muita intensidade, principalmente da equipe do Wolfsburg. Aos cinco minutos, Schlager aproveitou uma bola que sobrou dentro da área, mas finalizou mal pela linha de fundo. No ataque seguinte, Gerhardt recebeu cruzamento do camisa 24 e bateu com desvio acertando a trave. A resposta veio aos 10 minutos com Reus obrigando Casteels a realizar boa defesa.
PRESSÃO FINALNo final da primeira etapa, o Borussia Dortmund voltou a pressionar e nos acréscimos teve as melhores chances da partida. Haaland fez boa jogada individual pela esquerda, mandou uma bomba para a defesa do goleiro e Sancho finalizou muito mal para fora. No último lance da primeira etapa, Reus teve novamente uma oportunidade em cobrança de falta e Casteels teve que intervir novamente.
VOLTOU MELHORO Dortmund voltou melhor para a segunda etapa e aos sete minutos teve outra grande chance com Haaland, que recebeu passe em profundidade e finalizou com muito perigo para excelente defesa de Casteels. Aos 20, os aurinegros abriram o placar com Akanji mandando de cabeça para o fundo das redes após cobrança de escanteio. Nos acréscimos, Sancho marcou seu primeiro gol no Campeonato Alemão na temporada após fazer linda jogada individual e tocar no cantinho sem chances para o arqueiro adversário.