Na volta da aposentadoria, Robben se lesiona com apenas 30 minutos

Crédito: Robben se lesionou na primeira rodada do Campeonato Holandês (Divulgação/FC Groningen

Em seu primeiro jogo oficial desde que voltou da aposentadoria e decidiu vestir a camisa do Groningen, o atacante Robben saiu de campo lesionado com apenas 30 minutos do primeiro tempo. A partida contra o PSV era válida pelo Campeonato Holandês e o time do veterano saiu derrotado de campo por 3 a 1 no último domingo.

O ex-jogador de Real Madrid e Bayern de Munique sofreu uma lesão na virilha e teve que sair de campo para a entrada de Suslov, autor do único gol da equipe de Robben. No entanto, a contusão não parece ter sido grave como se pensava em um primeiro momento e o atleta foi visto chegando ao Centro de Treinamento nesta segunda-feira.