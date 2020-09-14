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futebol

Na volta da aposentadoria, Robben se lesiona com apenas 30 minutos

Atacante fez sua reestreia pelo Groningen em partida que sua equipe terminou derrotada por 3 a 1 para o PSV. Suslov, que entrou no lugar do veterano, fez único gol do time...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 12:24

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 12:24
Crédito: Robben se lesionou na primeira rodada do Campeonato Holandês (Divulgação/FC Groningen
Em seu primeiro jogo oficial desde que voltou da aposentadoria e decidiu vestir a camisa do Groningen, o atacante Robben saiu de campo lesionado com apenas 30 minutos do primeiro tempo. A partida contra o PSV era válida pelo Campeonato Holandês e o time do veterano saiu derrotado de campo por 3 a 1 no último domingo.
O ex-jogador de Real Madrid e Bayern de Munique sofreu uma lesão na virilha e teve que sair de campo para a entrada de Suslov, autor do único gol da equipe de Robben. No entanto, a contusão não parece ter sido grave como se pensava em um primeiro momento e o atleta foi visto chegando ao Centro de Treinamento nesta segunda-feira.
Em seu primeiro jogo, o ex-jogador da seleção holandesa foi recebido com faixa de boas-vindas pelos poucos torcedores que puderam comparecer ao estádio do time local. Formado na base do clube holandês, o camisa 10 assinou um contrato por apenas uma temporada após ter ficado um ano longe dos gramados.

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