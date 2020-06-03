Na volta aos trabalhos, Tiago Orobó é a novidade do Fortaleza

Após a confirmação que nenhum jogador ou membro da comissão técnica está infectado pelo coronavírus, o Fortaleza retomou as atividades no CT Ribamar Bizerra, em Maranacaú.E MAIS:Napoli não facilita e Fabián Ruiz se distancia do futebol espanholEm Pernambuco, Federação tem data base para volta do estadualMaradona decide o seu destino no Gimnasia La PlataCiente que ainda não pode realizar treino com bola, o grupo do Leão foi dividido e os atletas focaram no aprimoramento físico, que ficou prejudicado devido a pausa dos campeonatos.
Novidade em campo
A principal atração foi o atacante Tiago Orobó. Destaque do América-RN no começo da temporada, o atleta foi comprado pelo Leão e realizou o primeiro treino com os novos companheiros.
Vale lembrar que, antes do treino presencial, o novo reforço trabalhava de maneira remota, junto com o elenco de Rogério Ceni.
Aos 26 anos, Orobó chamou a atenção no Mecão devido ao faro de gol. Nos 20 jogos disputados pelo clube, ele anotou 14 gols. E MAIS: