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futebol

Na véspera do 118° aniversário, Grêmio lança novo uniforme

Com temática de exaltação ao torcedor, modelo passará a ser comercializado pelo clube gaúcho a partir da próxima quinta-feira (16)...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 16:29
Como uma espécie de "presente" ao torcedor, o Grêmio anunciou, um dia antes do seu aniversário de 118 anos, o lançamento de seu novo modelo equivalente ao terceiro uniforme em design bem diferente do habitual. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de utilizar dois tons diferentes de azul que "contagiaram" até mesmo o escudo do clube, o design em desenhos no formato de diamante em toda a extensão da camiseta teve como intenção fazer uma alusão a preciosidade do apoio do torcedor em busca dos resultados.
Outro ponto que homenageia os gremistas é um retrato feito na Arena em comemoração de um gol do clube inserido na parte interna da "meia-lua" da gola. Ainda em relação a gola da camiseta, a ideia da fornecedora de material esportivo do clube, a inglesa Umbro, foi de remeter ao estilo clássico com um desenho em preto sem maiores detalhes.
A previsão do clube é de disponibilizar para venda o novo uniforme a partir da próxima quinta-feira (16) tanto no modelo de torcedor como também os produzidos especialmente para os atletas. Nova terceira camisa do Grêmio (Divulgação/Umbro)

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