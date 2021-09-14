Na véspera do 118° aniversário, Grêmio lança novo uniforme

Como uma espécie de "presente" ao torcedor, o Grêmio anunciou, um dia antes do seu aniversário de 118 anos, o lançamento de seu novo modelo equivalente ao terceiro uniforme em design bem diferente do habitual. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de utilizar dois tons diferentes de azul que "contagiaram" até mesmo o escudo do clube, o design em desenhos no formato de diamante em toda a extensão da camiseta teve como intenção fazer uma alusão a preciosidade do apoio do torcedor em busca dos resultados.

Outro ponto que homenageia os gremistas é um retrato feito na Arena em comemoração de um gol do clube inserido na parte interna da "meia-lua" da gola. Ainda em relação a gola da camiseta, a ideia da fornecedora de material esportivo do clube, a inglesa Umbro, foi de remeter ao estilo clássico com um desenho em preto sem maiores detalhes.