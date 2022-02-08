Na véspera da partida contra o Santo André, São Paulo divulga programação até domingo

O elenco do São Paulo se prepara para a partida desta quarta-feira (9) contra o Santo André, às 19h, no Estádio do Morumbi, almejando sua primeira vitória no Campeonato Paulista. placeholder A partir desta quinta-feira, a equipe começará com os treinos no CT já pensando na preparação para a próxima partida, marcada para domingo (13), contra a Ponte Preta, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli. O Tricolor ocupa a sexta posição do grupo B do Campeonato Paulista 2022, e conta com somente um ponto, lutando contra a zona de rebaixamento da competição.VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NOS PRÓXIMOS DIAS
Quarta-feira (09/02)
19 horasSão Paulo x Santo AndréEstádio do Morumbi5ª Rodada do Campeonato Paulista
Quinta-feira (10/02)
16 horasTreinoCT da Barra Funda
Sexta-feira (11/02)
10 horasTreinoCT da Barra Funda
Sábado (12/02)
10 horasTreinoCT da Barra Funda
Domingo (13/02)
18h30Ponte Preta x São PauloEstádio Moisés Lucarelli6ª Rodada do Campeonato Paulista