Na véspera da Eurocopa, Lucas Morais vê otimismo da Finlândia para vaga inédita na Copa do Mundo

Crédito: Divulgação / IF Gnistan

A Finlândia é uma das principais surpresas do futebol europeu nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Nos dois primeiros jogos, a equipe empatou com a Bósnia e Ucrânia, sendo duas equipes que eram consideradas como favoritas nos confrontos.

Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Com passagens pelas categorias de base do Flamengo e Botafogo, o meia-atacante Lucas Morais tem experiência no futebol finlandês. Há duas temporadas atuando no país, o jogador do IF Gnistan falou sobre o otimismo da população diante da classificação inédita para o Mundial.

- Os torcedores e os próprios jogadores estão bem otimistas com que a seleção vem apresentando. Estão acreditando que podem sim participar da próxima Copa e estão bem nas eliminatórias. Eles acreditam que essa geração vai colher bons frutos daqui pra frente, não é uma seleção tão velha e estão jogando juntos agora - disse Lucas Morais.

- Também estão otimistas com o treinador e estão fazendo bons jogos - concluiu.