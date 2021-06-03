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Na véspera da Eurocopa, Lucas Morais vê otimismo da Finlândia para vaga inédita na Copa do Mundo

Com passagens pelas bases do Flamengo e Botafogo, o atacante atua no futebol da Finlândia há duas temporadas
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Publicado em 03 de Junho de 2021 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 19:17
Crédito: Divulgação / IF Gnistan
A Finlândia é uma das principais surpresas do futebol europeu nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Nos dois primeiros jogos, a equipe empatou com a Bósnia e Ucrânia, sendo duas equipes que eram consideradas como favoritas nos confrontos.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Com passagens pelas categorias de base do Flamengo e Botafogo, o meia-atacante Lucas Morais tem experiência no futebol finlandês. Há duas temporadas atuando no país, o jogador do IF Gnistan falou sobre o otimismo da população diante da classificação inédita para o Mundial.
- Os torcedores e os próprios jogadores estão bem otimistas com que a seleção vem apresentando. Estão acreditando que podem sim participar da próxima Copa e estão bem nas eliminatórias. Eles acreditam que essa geração vai colher bons frutos daqui pra frente, não é uma seleção tão velha e estão jogando juntos agora - disse Lucas Morais.
- Também estão otimistas com o treinador e estão fazendo bons jogos - concluiu.
Nesta sexta-feira (04), a Finlândia realiza um jogo amistoso diante da Estônia. Na Eurocopa, que se inicia no próximo dia 11 de junho, a Finlândia está no Grupo B ao lado da Dinamarca, Rússia e Bélgica.

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