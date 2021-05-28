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futebol

Na véspera da estreia do Brasileirão, São Paulo treina na Barra Funda

O Tricolor faz seu primeiro jogo na competição neste sábado, no Morumbi. Para a partida, o time terá três desfalques entre os jogadores da equipe titular...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 14:17
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Nesta sexta-feira (28), o São Paulo realizou seu último treino para a partida de estreia do Brasileirão, neste sábado (29), contra o Fluminense. O treinador Hernán Crespo deve voltar a escalar os titulares após usar o time reserva na última terça-feira (25), contra o Sporting Cristal, do Peru, pela Libertadores. VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!
Após o fim do jejum de quase novo anos sem títulos, o Tricolor Paulista está confiante e chega em ótima fase para a disputa do Campeonato Brasileiro.
Com os desfalques de Daniel Alves e Martín Benítez, por lesões, o técnico Crespo deve contar com Igor Vinícius e Gabriel Sara entre os titulares para a partida deste sábado.
O time, porém, ganhou mais um desfalque nesta sexta-feira. O zagueiro Arboleda foi flagrado em uma balada clandestina e está afastado do elenco, em isolamento, até que o clube tenha a garantia de que o atleta não está infectado pela Covid-19. O zagueiro também pagará uma multa pelo ocorrido.Assim, o time titular que deve entrar em campo na estreia do Brasileirão é: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo.
A bola rola a partir das 21h para São Paulo e Fluminense, no Estádio do Morumbi, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em boa fase e motivado após o título do Paulistão, o Tricolor Paulista chega como um dos favoritos a levar a taça do nacional.

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