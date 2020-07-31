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Na véspera da decisão, Mikel Arteta afirma: 'Ganhar a Copa da Inglaterra pode convencer Aubameyang'

Em entrevista coletiva, o técnico espanhol acredita que caso os Gunners derrotem o Chelsea, neste sábado, o atacante gabonês pode permanecer no clube por mais tempo...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 13:20

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 13:20

Crédito: SHAUN BOTTERILL / AFP
Neste sábado, Arsenal e Chelsea duelam pela final da Copa da Inglaterra, em Wembley Com isso, o técnico espanhol Mikel Arteta afirmou, em entrevista coletiva, que caso os Gunners derrotem os Blues e levantem a taça, possa convencer Aubameyang a permanecer no clube na próxima temporada. Caso conquiste o título, o clube garantirá uma vaga na próxima edição da Liga Europa.
A situação do jogador segue indefinida e ele já teve seu nome sondado em outras equipes. De acordo com o "The Mirror", o Arsenal tem uma opção no contrato do gabonês de prorrogá-lo até 2022 , mas é uma cláusula cara que faria seu salário aumentar significativamente. Nas últimas semanas, Barcelona e Inter de Milão apareceram como os clubes com o interesse mais forte pelo atleta.
Por isso, a direção do clube monitora outros nomes como o de Raúl Jiménez, destaque do Wolverhampton. Na atual temporada, o mexicano marcou 26 golos em 52 jogos disputados e chamou a atenção de vários gigantes do Velho Continente.
Desde que chegou ao Arsenal, Aubameyang participou de 108 partidas e marcou 68 gols. Além disso, ele foi artilheiro da Premier League de 2018–19 com 22 tentos.

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