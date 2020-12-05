Na Turquia, Zagueiro Vitor Hugo chega aos 350 jogos na carreira

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Nascido em Guaraci, no interior do estado do Paraná, o ainda criança Vitor Hugo sonhava em se tornar jogador de futebol, o que este pequeno sonhador não sabia era que o sonho seria realizado, e não somente isso, mas além de a conquista de grandes títulos, viria a conquista de grandes marcas pessoais.

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No último final de semana, Vitor completou 350 jogos como atleta profissional de futebol. Ao todo, o número soma jogos das equipes nas quais Vitor teve passagem: Santo André, Sport, Ituano, Ceará, América Mineiro, Palmeiras, Fiorentina, da Itália e atualmente, Trabzonspor, da Turquia.

Vitor relembrou o início da carreira no Santo André e explica como foi sair de uma Copa São Paulo e ir direto para um vice-campeonato Paulista.

- Minha carreira profissional começou lá em 2010, no Santo André, depois de dois jogos na Copa São Paulo, o treinador do profissional (Sérgio Soares) e sua comissão técnica foram até a cidade que estávamos hospedados e me levaram para Poços de Caldas, onde o time principal fazia a pré-temporada do Paulistão 2010, na qual terminamos como vice-campeão - disse Vitor, antes de falar sobre a sensação de alcançar os 350 jogos como atleta: