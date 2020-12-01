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futebol

Na Turquia, Flavio exalta momento do Trabzonspor: 'Traz confiança’

Volante brasileiro atua pelo vice-campeão turno e comemorou a sequência invicta do time no campeonato nacional. Objetivo agora é subir posições na tabela de classificação...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 19:09

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:09

Crédito: Divulgação/Trabzonspor
Depois de um início complicado e irregular, o Trabzonspor engatou uma sequência de três jogos sem perder no Campeonato Turco. Foram duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. O volante Flavio, ex-Bahia e que hoje joga na equipe que é a atual vice-campeã turca, comemorou os resultados recentes.
TABELA> Veja classificação e simulador da Liga Europa clicando aqui
- É uma sequência que a gente vinha buscando já, são três jogos sem perder e, também, dois sem tomar gol! Nos dá confiança para sequência do campeonato. A gente sabia que tinha de parar de tomar gol e isso foi algo que conseguimos nos últimos dois jogos - disse Flavio, que seguiu falando sobre os ajustes defensivos:
- Creio que estávamos tomando muitos gols antes... Quando se toma muito gol, fica muito difícil sempre ter que correr atrás do placar. Arrumamos a casinha e agora é continuar trabalhando duro para sempre manter o zero no placar, pois quando se mantém o zero sempre está mais perto do triunfo!
Ainda na parte de baixo da tabela, o Trabzonspor tem mais um duelo buscando ganhar posições. No próximo fim de semana, a equipe de Flavio enfrenta o Sivasspor. O volante brasileiro garante que seu time ainda almeja grandes conquistas na competição. - Somos o Trabzonspor, nossa intenção sempre vai ser brigar lá em cima como foi na temporada passada... Com os pés no chão, vamos seguir. Está no começo ainda, mas sempre vamos buscar o lugar mais alto da tabela.

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