Na Turquia, Flavio exalta momento do Trabzonspor: 'Traz confiança’

Crédito: Divulgação/Trabzonspor

Depois de um início complicado e irregular, o Trabzonspor engatou uma sequência de três jogos sem perder no Campeonato Turco. Foram duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. O volante Flavio, ex-Bahia e que hoje joga na equipe que é a atual vice-campeã turca, comemorou os resultados recentes.

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- É uma sequência que a gente vinha buscando já, são três jogos sem perder e, também, dois sem tomar gol! Nos dá confiança para sequência do campeonato. A gente sabia que tinha de parar de tomar gol e isso foi algo que conseguimos nos últimos dois jogos - disse Flavio, que seguiu falando sobre os ajustes defensivos:

- Creio que estávamos tomando muitos gols antes... Quando se toma muito gol, fica muito difícil sempre ter que correr atrás do placar. Arrumamos a casinha e agora é continuar trabalhando duro para sempre manter o zero no placar, pois quando se mantém o zero sempre está mais perto do triunfo!