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Na Turquia, Flavio comemora ótimo início pelo Giresunspor: ‘Sequência e bons números’

Volante brasileiro defendeu o Trabzonspor na última temporada e trocou de clube. Até aqui, ele foi titular em todas as oito partidas que disputou defendendo a nova camisa...

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2021 às 17:53
Crédito: Divulgação/Giresunspor
Após defender o Trabzonspor, da Turquia, na última temporada, o volante Flávio foi anunciado como reforço do Giresunspor para este ano na Super Liga turca. Depois de uma primeira experiência na Europa com 33 jogos realizados pelo Trabzon, o camisa 24 comemora o bom início na nova equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Já são oito jogos defendendo o Giresunspor. Titular em todas as partidas, o volante brasileiro comemora os números individuais.
- Vejo meu início muito bom individualmente falando. Venho fazendo bons jogos, conseguindo ter sequência e atingindo números importantes a cada partida, que é o que eu buscava - disse o brasileiro, antes de completar:
- Estou aproveitando da melhor maneira possível, que é jogando e jogando bem! Confio no meu potencial e estava precisando dessa sequência…
Nas oito partidas disputadas, o volante já acumula passes decisivos, desarmes e interceptações acima da média da competição. Além disso, ele também soma um percentual impressionante de acerto de passes no meio-campo do Giresunspor: 94% de acerto.
- Já vínhamos fazendo bons jogos, porém faltava esse triunfo que alcançamos na última partida. Agora conseguimos um grande resultado fora de casa e isso, com certeza, nos dará muita confiança para as próximas partidas e o restante da competição.

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