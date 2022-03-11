Na terceira passagem pelo Náutico, Robinho possui melhor início de temporada na carreira

De volta ao Náutico após defender a camisa do Paysandu na temporada passada, Robinho vive um momento mágico pelo Timbu. Tanto que possui o seu melhor início de temporada quando o assunto é o número de participações em gols da equipe pernambucana.

O homem de frente já balançou as redes dos rivais em quatro oportunidades e ainda concedeu outras duas assistências aos companheiros durante os 14 compromissos disputados. Feito esse, aliás, bastante festejado pelo jogador:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- É algo que trabalhei muito para alcançar. Fruto de todo empenho em cada atividade realizada junto a nossa comissão técnica. Estou me dedicando bastante, com a intenção de sempre melhorar. Seja na finalização, no cabeceio ou até mesmo em encontrar melhores espaços para os meus companheiros.

Tradicionalmente utilizado pelos lados do campo, Robinho precisou se adaptar a uma nova função desde que retornou ao Timbu para atuar mais como um homem de referência no ataque. Posicionamento que está contribuindo pelos números alcançados até agora na temporada, como explica o atleta.

- Estou aqui no Náutico para ajudar, independente da função. No começo tive um pouco mais de dificuldade, mas, com a ajuda dos meus companheiros e do professor, tento me adaptar da melhor maneira possível dentro das necessidades da nossa equipe - contou.

Por fim, ocupando atualmente a terceira colocação na Copa do Nordeste entre os atletas com mais participações em gols (três tentos anotados e uma assistência), Robinho também cita a confiança alcançada com a sequência de partidas disputadas neste início de ano.

- Me vejo mais confiante, pois estou tendo uma sequência de jogo importante. Isso fez com que eu pudesse me adaptar melhor ao time e assim ajudar com aquilo que for possível - concluiu.