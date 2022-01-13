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futebol

Na Tailândia, Evson quer evolução do Chiangmai United na temporada

Zagueiro ex-Vitória vive grande momento no clube
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LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 14:22

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:22

Um dos principais destaques defensivos do futebol tailandês, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United. Segundo o jogador, com passagem pelo Vitória, futebol japonês e árabe, a meta é continuar melhorando os números no país.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal
- Estou feliz com o momento que estou vivendo no país e motivado para continuar melhorando meus números no clube. Tem sido uma experiência muito boa atuar no futebol tailandês. Tenho evoluído bastante - disse, antes de completar:
+ Atacante da Juventus deve deixar clube italiano ao fim da temporada
- Estamos lutando para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Estamos muito motivados para terminarmos bem o ano - emendou o brasileiro.
Crédito: ZagueirobrasileirotemsedestacadonaTailândia(Foto:Divulgação/Chiangmai

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