Na Tailândia, Evson quer evolução do Chiangmai United na temporada

Um dos principais destaques defensivos do futebol tailandês, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United. Segundo o jogador, com passagem pelo Vitória, futebol japonês e árabe, a meta é continuar melhorando os números no país.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal

- Estou feliz com o momento que estou vivendo no país e motivado para continuar melhorando meus números no clube. Tem sido uma experiência muito boa atuar no futebol tailandês. Tenho evoluído bastante - disse, antes de completar:

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- Estamos lutando para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Estamos muito motivados para terminarmos bem o ano - emendou o brasileiro.