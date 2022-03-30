Na Tailândia, Evson espera vitórias do Chiangmai United nas próximas semanas

Um dos destaques do futebol tailandês, o zagueiro Evson segue evoluindo com a camisa do Chiangmai United. Segundo o jogador, com passagem pelo Vitória, futebol japonês e árabe, a meta é manter esse bom momento no país.- Individualmente tem sido uma boa temporada para mim. É consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo da época. Venho em um ritmo forte para continuar ajudando o grupo. Estou muito motivado para essa reta final.
Segundo Evson, o elenco quer terminar a temporada com vitórias.
- Nossa meta é encerrar o ano vencendo. O grupo sabe da importância disso. Temos que ter um ritmo forte para que tudo saia como estamos planejando.