Na Tailândia, Evson espera vitórias do Chiangmai United nas próximas semanas

Um dos destaques do futebol tailandês, o zagueiro Evson segue evoluindo com a camisa do Chiangmai United. Segundo o jogador, com passagem pelo Vitória, futebol japonês e árabe, a meta é manter esse bom momento no país.- Individualmente tem sido uma boa temporada para mim. É consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo da época. Venho em um ritmo forte para continuar ajudando o grupo. Estou muito motivado para essa reta final.