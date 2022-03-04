Na Tailândia, Evson destaca melhor fase da carreira no Chiangmai United

Um dos principais nomes do futebol tailandês atualmente, o zagueiro Evson, que defende as cores do Chiangmai United, pediu ritmo forte da equipe na sequência da temporada. Segundo o defensor, a meta de todos é terminar bem a época.- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nesta reta final da temporada. O grupo está muito focado nisso e ciente da responsabilidade que terá nos próximos jogos. Vamos trabalhar muito para crescermos nos próximos compromissos.