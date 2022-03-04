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futebol

Na Tailândia, Evson destaca melhor fase da carreira no Chiangmai United

Zagueiro ex-Vitória vive grande momento no clube
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LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 13:20

Publicado em 04 de Março de 2022 às 13:20

Um dos principais nomes do futebol tailandês atualmente, o zagueiro Evson, que defende as cores do Chiangmai United, pediu ritmo forte da equipe na sequência da temporada. Segundo o defensor, a meta de todos é terminar bem a época.- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nesta reta final da temporada. O grupo está muito focado nisso e ciente da responsabilidade que terá nos próximos jogos. Vamos trabalhar muito para crescermos nos próximos compromissos.
Segundo Evson, sua fase tem sido a mais especial da minha carreira.
- Estou passando pelo momento mais especial da minha carreira. É consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo dos últimos anos aqui. Me sinto em casa na Tailândia e isso tem ajudado muito.
Crédito: EvsonvivebommomentonaTailândia(Divulgação/Chiangmai

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