Na Sul-Americana, Ceará busca manter o 100% de aproveitamento com Dorival Junior

Nesta terça-feira, o Ceará volta a campo, mas desta vez o jogo é pela Copa Sul-Americana, torneio que é prioridade no calendário do Vozão.

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Animado com a estreia, quando derrotou o Independiente-ARG, o Vozão espera manter o ritmo contra o La Guaira-VEN.

Dorival Junior

Para obter mais um triunfo, o Vozão conta com o início arrasador de Dorival Junior no comando da equipe.

Além de bater o Independiente-ARG, um dos gigantes da América do Sul, o Ceará derrotou o Palmeiras, em pleno Allianz Parque. O jogo era válido pelo Campeonato Brasileiro.