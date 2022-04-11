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Na Sul-Americana, Ceará busca manter o 100% de aproveitamento com Dorival Junior

Sob o comando do novo treinador, o Vozão levou a melhor nos dois jogos que disputou...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 15:10

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:10

Nesta terça-feira, o Ceará volta a campo, mas desta vez o jogo é pela Copa Sul-Americana, torneio que é prioridade no calendário do Vozão.
- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA
Animado com a estreia, quando derrotou o Independiente-ARG, o Vozão espera manter o ritmo contra o La Guaira-VEN.
Dorival Junior
Para obter mais um triunfo, o Vozão conta com o início arrasador de Dorival Junior no comando da equipe.
Além de bater o Independiente-ARG, um dos gigantes da América do Sul, o Ceará derrotou o Palmeiras, em pleno Allianz Parque. O jogo era válido pelo Campeonato Brasileiro.
Crédito: Reprodução/VozãoTV

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