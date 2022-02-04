Na Serrinha, Goiás bate a Jataiense e conquista primeira vitória no Estadual

Alívio. Essa pode ser a palavra-chave do torcedor do Goiás para definir o duelo pela 3ª rodada do Campeonato Goiano, diante da Jataiense, no estádio da Serrinha. Apesar do 1 a 1 parcial na primeira etapa, o Verdão, já no segundo tempo, tratou de acalmar as coisas colocando um fim no jejum de vitórias no Estadual, garantindo seu triunfo por 3 a 1 marcando com Auremir e Elvis, com direito a festa nas arquibancadas.
Com o resultado, os mandantes chegaram aos 4 pontos, pulando para a vice-liderança do Grupo A. Por outro lado, por conta do tropeço, os visitantes acabaram caindo para a lanterna da chave com seus 2 pontos somados até o momento.
Fazendo valer o fator casa, a equipe do Goiás tratou de ir para cima do Jataiense logo nos primeiros movimentos. Com isso, até meados dos 20 minutos, a pressão era totalmente dos donos da casa, que conseguiram criar boas chances com Maguinho e Elvis, mas todas sem sucesso, tendo destaque para o goleiro Rodrigo que mostrava segurança nas defesas.
VERDÃO ABRE O PLACAR, MAS VISITANTES EMPATAM NA SEQUÊNCIA
Até que depois de tanta insistência, aos 19 minutos, finalmente o Verdão tirou o zero do placar na Serrinha. Após cruzamento rasteiro de Vinícius pela esquerda, o sistema defensivo do rival acabou não cortando, dando a deixa para Nicolas, de carrinho, mandar para o fundo das redes.
Entretanto, o alviverde não demorou muito para dar a resposta. Aos 21, Romão arriscou um arremate de fora, porém, ao tentar cortar, o zagueiro Caetano acabou mandando contra a própria meta. Tudo igual em Goiânia.
Com o empate, o Goiás ainda tentou até os acréscimos dados pela arbitragem encontrar o tento que o deixaria em vantagem. Entretanto, mesmo aparecendo com certa frequência em seu campo de ataque, desperdiçou boas oportunidades com Fellipe Bastos e Nicolas, mantendo o placar sem alterações.
INÍCIO DE SEGUNDO TEMPO MAS TRUNCADO
Com os times voltando a campo para a última metade do jogo, apenas o treinador da Jataiense optou por uma modificação colocando Kleberson no lugar de Maicon Santana.
Assim como foi na etapa inicial, o Goiás foi pra cima do adversário. Entretanto, apesar de ficar com mais posse de bola, poucas foram as chegadas com perigo contra o goleiro Rodrigo, já que a zaga da Raposa fazia uma marcação forte, além das muitas faltas que interrompiam o duelo.
VERDÃO MOSTRA FORÇA E CONQUISTA A VITÓRIA
Não desistindo de encontrar o seu gol, a equipe de Glauber Ramos seguia melhor em campo. Sendo assim, após mais algumas alterações, agora de ambos os lados, além de chances desperdiçadas, finalmente aos 26 Auremir tratou de deixar o Goiás tranquilo no jogo, marcando de cabeça depois da cobrança de escanteio de Elvis.
E não parou por aí. Com o tempo passando, já na reta final, aos 36 minutos a arbitragem acabou marcando um pênalti para os donos da casa, no lance em que Bruno derrubou Nicolas dentro da área. Na cobrança, Elvis, que já havia dado uma assistência no tento anterior, mandou no canto esquerdo com Rodrigo ainda tocando na bola, mas não o suficiente para impedir o gol. 3 a 1.
Praticamente com o resultado garantido, os mandantes ainda tiveram a chance de ampliar. Já nos acréscimos, Elvis, um dos destaques em campo, acertou a trave em cobrança de escanteio, sendo esse o último lance de perigo, dando a deixa para o juiz colocar um ponto final no jogo para alívio da torcida na Serrinha.FICHA TÉCNICAGOIÁS 3x1 JATAIENSE
Data e horário: 03/02/2022, às 19h30 (de Brasília)Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)Árbitro: Jefferson FerreiraAssistentes: Márcio Soares e Márcio Marques
Cartões Amarelos: Clemente, 10'/1ºT; Ikson, 37'/1ºT; Bruno, 43'/2ºT; Campestini, 45'/2ºT
Gols: Nicolas, 19'/1ºT (1-1); Romão, 21'/1ºT (1-1); Auremir, 26'/2ºT (2-1); Elvis, 37'/2ºT (3-1)
GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Artur; Auremir (Henrique Lordelo, aos 39'/2ºT), Fellipe Bastos (Apodi, aos 15'/2ºT) e Elvis; Vinícius (Albano, 39'/2ºT), Diego (Caio Vinícius, aos 31'/2ºT) e Nicolas.(Técnico: Glauber Ramos)
JATAIENSE: Rodrigo; Bartell (Bruno, aos 21'/2ºT), Clemente, Campestrini e Romão (PH, aos 23'/2ºT); Maikon, Saldanha e Gean; Lucas Lima, Maicon Santana ((Kleberson, no intervalo) e Ikson.(Técnico: Márcio Goiano)