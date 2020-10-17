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futebol

Na Serra Gaúcha, Brasil de Pelotas recebe o Figueirense

Jogo terá como elemento principal a busca por vitória de alívio na briga para escapar das últimas posições na tabela da Série B...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 11:33

LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 11:33
Crédito: Gustavo Pereira/Brasil de Pelotas
Nesse sábado (17) às 18h30 no estádio Bento Freitas, em Pelotas, a Rodada 16 da Série B terá continuidade com o embate entre Brasil de Pelotas, atual 14º colocado com 18 pontos, e Figueirense, 18º com 14 unidades conquistadas.
A posição das duas equipes dá o tom da necessidade de vitória que estarão as equipes dirigidas pelos técnicos Hemerson Maria e Elano.
A única diferença pode ser creditada ao aspecto anímico já que, enquanto o Xavante vem de vitória no clássico regional contra o Juventude, o Figueira teve de lidar recentemente com um surto de casos de Covid-19 aliado aos resultados ruins de duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas da segunda divisão nacional.
Os problemas para a escalação do Brasil no seu máximo potencial se dão por questões disciplinares. O goleiro Rafael Martins, o volante Sousa e o meia Matheus Oliveira tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Juventude e precisarão cumprir a suspensão automática nessa rodada.
Por sua vez, os 14 jogadores(Alemão, Arouca, Davi Kuhn, Diego Gonçalves, Dudu, Everton Galdino, Heryck, Gabriel Barbosa, Jhonatan Silva, Marquinho, Matheus Neris, Paulo Ricardo, Rodolfo Castro e Vitor Caetano) além do técnico Elano, todos infectados pelo coronavírus, seguem fora de combate. Por questão física, o zagueiro colombiano Elacio Córdoba também é desfalque no Alvinegro catarinense.

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