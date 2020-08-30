Na Série C, Santa Cruz mantém a ponta do Grupo A e Manaus ganha posições

Duas partidas movimentaram a Série C do Campeonato Brasileiro nesse sábado (29) e, com os triunfos dos mandantes, ajudaram a colocar o Santa Cruz na ponta e o Manaus na quinta posição do Grupo A.
Recebendo a equipe do Imperatriz no Estádio Arruda, os comandados de Itamar Schulle venceram por 2 a 0. Aos 20 minutos, Denilson abriu a contagem para a equipe pernambucana em marcador que foi fechado com Chiquinho aos 33 minutos do tempo complementar.
Já na Arena da Amazônia, o confronto entre Manaus e Paysandu terminou 2 a 1 para o clube que foi vice-campeão da Série D em 2019. Rennan fez o primeiro tento do confronto com 22 minutos e Diego Matos empatou nos acréscimos da etapa inicial. Porém, Paulinho Simionato marcou aos sete do tempo complementar e garantiu o triunfo do Gavião.
Outros jogos na 4ª Rodada da Série C
30/08
16h
Londrina x Boa EsporteSão José-RS x Volta RedondaBrusque x Ituano18h
Remo x Vila Nova
20h
Treze x Ferroviário
02/09
16h
São Bento x Ypiranga-RS