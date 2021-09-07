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futebol

Na Série C, derrota para o Ituano deixa Figueirense mais longe da classificação

Faltando nove pontos para serem disputados na fase de grupos da competição, Figueira precisa tirar desvantagem de seis unidades...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 11:46

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 11:46
Crédito: Partida foi disputada no Orlando Scarpelli (Cristiano Andujar/Divulgação/Ituano
Jogando no Orlando Scarpelli contra o Ituano, a derrota por 2 a 1 do Figueirense na última segunda-feira (6), pelo encerramento da 15ª Rodada na Série C, tornou o resultado algo duplamente amargo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEstagnado na sexta posição do Grupo B com 20 pontos, o time de Florianópolis deixou de se aproximar do Criciúma, quarto colocado com 26 unidades e que perdeu na rodada, além de ver o clube paulista chegar aos 28 e ficar em situação praticamente inalcançável na terceira posição.
Outro ponto que certamente traz preocupação aos anseios do Figueira em se classificar para o mata-mata é o fato de restarem apenas nove pontos para serem disputados. Sendo que, neste momento, igualar os pontos com o Criciúma não seria suficiente pelo Figueirense ter cinco vitórias enquanto o rival catarinense tem oito, levando vantagem no primeiro critério de desempate.
O Criciúma, aliás, será o último adversário do Furacão do Estreito na primeira fase da Série C em compromisso agendado para o dia 25 de setembro no Scarpelli. Antes disso, duela com São José (em Porto Alegre no próximo sábado) e Botafogo-SP, no dia 18 de setembro, na cidade de Ribeirão Preto.

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