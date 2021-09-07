Na Série C, derrota para o Ituano deixa Figueirense mais longe da classificação

Jogando no Orlando Scarpelli contra o Ituano, a derrota por 2 a 1 do Figueirense na última segunda-feira (6), pelo encerramento da 15ª Rodada na Série C, tornou o resultado algo duplamente amargo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEstagnado na sexta posição do Grupo B com 20 pontos, o time de Florianópolis deixou de se aproximar do Criciúma, quarto colocado com 26 unidades e que perdeu na rodada, além de ver o clube paulista chegar aos 28 e ficar em situação praticamente inalcançável na terceira posição.
Outro ponto que certamente traz preocupação aos anseios do Figueira em se classificar para o mata-mata é o fato de restarem apenas nove pontos para serem disputados. Sendo que, neste momento, igualar os pontos com o Criciúma não seria suficiente pelo Figueirense ter cinco vitórias enquanto o rival catarinense tem oito, levando vantagem no primeiro critério de desempate.
O Criciúma, aliás, será o último adversário do Furacão do Estreito na primeira fase da Série C em compromisso agendado para o dia 25 de setembro no Scarpelli. Antes disso, duela com São José (em Porto Alegre no próximo sábado) e Botafogo-SP, no dia 18 de setembro, na cidade de Ribeirão Preto.