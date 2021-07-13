Na Série B, Vila Nova e Brasil de Pelotas fazem jogo de poucas chances e apenas empatam

Ninguém saiu de campo com os três pontos na cidade de Goiânia no jogo que abriu a terça-feira (13) de jogos válidos pela 11ª Rodada na Série B do Brasileirão. Isso porque, diante de atuações modestas no plano ofensivo, Vila Nova e Brasil de Pelotas acabaram em um nada interessante para ambos 0 a 0 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, popularmente conhecido como OBA.EXCEÇÃO À REGRA
Mal o confronto havia começado e o Brasil conseguiu rapidamente criar um lance de muito perigo quando Fabrício teve espaço para bater em gol e, no lado esquerdo da grande área, soltou o pé para uma excelente defesa de Georgemy.
Todavia, esse espaço e capacidade de construir jogadas ofensivas que fossem concluídas levando perigo a uma das metas foi elemento raro na primeira etapa onde, com a disputa ferrenha pela posse, o placar sem gols prevaleceu.
APOSTA PELO ALTO
Com exceção dos momentos onde Cássio Gabriel e Renan Mota arriscaram de média distância para o arqueiro Matheus Nogueira espalmar aproveitando seu bom posicionamento nos dois lances, a força ofensiva do Vila Nova se baseava na tentativa de "abrir" a defesa adversária com jogadas laterais que resultavam, invariavelmente, em cruzamentos na grande área adversária.
Porém, mesmo com a bola rondando constantemente o setor, a mira não estava calibrada o suficiente para formular uma oportunidade de real perigo, tendo o ritmo da partida se prolongado da mesma forma até o apito final do paraense Zandick Gondim Alves Junior.
MEIO DE TABELA E Z4
O resultado não agradou a nenhuma das partes pensando em objetivos a médio prazo. Enquanto o Vila ficou na nona posição com 14 pontos conquistados, a equipe visitante não conseguiu concretizar sua saída da zona de rebaixamento onde ocupa a 18ª colocação com somente oito pontos alcançados em 33 disputados.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAVILA NOVA 0 x 0 BRASIL DE PELOTAS
Local: Estádio OBA, em Goiânia (GO)Data e hora: 13/07/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)Assistentes: Vinicius Melo de Lima e Luis Carlos de França Costa (ambos RN)Cartões amarelos: Renato Silveira, William Formiga, Arthur Rezende (VIL); Luiz Fernando, Héverton, Leandro Camilo, Ícaro, Bruno Matias (BRA)Cartões vermelhos: -
GOLS: -
VILA NOVA (Técnico: Higo Magalhães)
Georgemy; Danilo Belão (Cardoso, aos 20'/2°T), Rafael Donato, Renato Silveira e William Formiga; Dudu, Arthur Rezende e Cássio Gabriel (Renan Mota, aos 36'/2°T); Alesson, Clayton (Henan, aos 26'/2°T) e Kelvin (Alan Grafite, aos 36'/2°T).
BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Claudio Tencati)
Matheus Nogueira; Leandro Camilo, Ícaro e Arthur; Rômulo (Denilson, aos 21'/2°T), Pierini, Kevin, Luiz Fernando (Welinton, aos 21'/2°T) e Gabriel Terra (Bruno Matias, aos 40'/2°T); Ramon (Júnior Viçosa, aos 21'/2°T) e Fabrício (Lucas Santos, aos 37'/1°T).