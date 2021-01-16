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Na Série B, Valdívia, do Avaí, é substituído ao receber teste positivo para Covid-19

Meio-campista que estava atuando na partida diante do CSA deu lugar, no intervalo, a Renato...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 18:27

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 18:27

Crédito: Frederico Tadeu/Avaí
Segundo informação publicada pelo portal 'ge', o meio-campista Valdívia foi substituído na partida entre CSA e Avaí pela Série B do Brasileirão por conta de receber o diagnóstico positivo para Covid-19. O resultado teria chegado ao conhecimento do clube através de informação repassada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante o confronto disputado na cidade de Maceió, momento em que o jogador estava em campo.
Com isso, a atitude do Leão foi de, no intervalo do compromisso, substituir o jogador que deu lugar ao também meio-campista Renato. Até o presente momento, o clube ou mesmo a CBF não se pronunciou em caráter oficial.
Desde que chegou ao Avaí por empréstimo do Internacional, Valdívia participou de 45 partidas contando com o jogo diante do CSA onde fez sete gols em passagem marcada por altos e baixos.

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