Na Série B, Valdívia, do Avaí, é substituído ao receber teste positivo para Covid-19

Crédito: Frederico Tadeu/Avaí

Segundo informação publicada pelo portal 'ge', o meio-campista Valdívia foi substituído na partida entre CSA e Avaí pela Série B do Brasileirão por conta de receber o diagnóstico positivo para Covid-19. O resultado teria chegado ao conhecimento do clube através de informação repassada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante o confronto disputado na cidade de Maceió, momento em que o jogador estava em campo.

Com isso, a atitude do Leão foi de, no intervalo do compromisso, substituir o jogador que deu lugar ao também meio-campista Renato. Até o presente momento, o clube ou mesmo a CBF não se pronunciou em caráter oficial.