Na semifinal pelo segundo ano consecutivo, Mirassol faz história no Paulistão

Crédito: Marcos Freitas/Mirassol

Depois do feito histórico em 2020, o Mirassol começou a temporada querendo, pelo menos, igualar sua melhor campanha no Paulistão. Líder do grupo D com 18 pontos em 12 rodadas, o Leão se classificou com tranquilidade na primeira fase da competição e enfrentou o Guarani nas quartas de final. Contra o Bugre, empatou em 0 a 0 e avançou após vencer nos pênaltis por 4 a 3.

Veja o retrospecto do São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista

Com isso, o Mirassol foi o primeiro clube do interior a chegar na semifinal do Campeonato Paulista em duas edições seguidas. Além disso, é a segunda equipe com mais presenças nesta fase do estadual, ao lado do São Caetano, também com duas. A Ponte Preta é o time do interior que mais vezes esteve nas semifinais, totalizando quatro.

CONFIRA TABELA E SIMULE O DESFECHO DO CAMPEONATO PAULISTACom elenco renovado e diversas mudanças, o Leão conta com alguns jogadores que estiveram na campanha de 2020. No total, são seis jogadores: Reniê, Moraes, Danilo Boza, Eduardo, Vinícius e Kauan. Destes, três são titulares e ajudaram o clube a fazer grande campanha no Paulistão novamente.

O zagueiro Reniê, capitão do Leão, disputou 14 partidas nesta temporada e comandou a linha defensiva ao lado de Danilo Boza. Moraes e Boza, que testaram positivo para Covid-19 antes do final da primeira fase, estiveram em campo em 11 oportunidades até o momento e podem reforçar o elenco na semifinal caso se recuperem a tempo.