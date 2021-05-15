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futebol

Na semifinal pelo segundo ano consecutivo, Mirassol faz história no Paulistão

O Leão é o primeiro clube do interior a chegar entre os quatro melhores desde o início do formato atual e tentará eliminar o São Paulo do estadual paulista...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 17:31
Crédito: Marcos Freitas/Mirassol
Depois do feito histórico em 2020, o Mirassol começou a temporada querendo, pelo menos, igualar sua melhor campanha no Paulistão. Líder do grupo D com 18 pontos em 12 rodadas, o Leão se classificou com tranquilidade na primeira fase da competição e enfrentou o Guarani nas quartas de final. Contra o Bugre, empatou em 0 a 0 e avançou após vencer nos pênaltis por 4 a 3.
Veja o retrospecto do São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista
Com isso, o Mirassol foi o primeiro clube do interior a chegar na semifinal do Campeonato Paulista em duas edições seguidas. Além disso, é a segunda equipe com mais presenças nesta fase do estadual, ao lado do São Caetano, também com duas. A Ponte Preta é o time do interior que mais vezes esteve nas semifinais, totalizando quatro.
CONFIRA TABELA E SIMULE O DESFECHO DO CAMPEONATO PAULISTACom elenco renovado e diversas mudanças, o Leão conta com alguns jogadores que estiveram na campanha de 2020. No total, são seis jogadores: Reniê, Moraes, Danilo Boza, Eduardo, Vinícius e Kauan. Destes, três são titulares e ajudaram o clube a fazer grande campanha no Paulistão novamente.
O zagueiro Reniê, capitão do Leão, disputou 14 partidas nesta temporada e comandou a linha defensiva ao lado de Danilo Boza. Moraes e Boza, que testaram positivo para Covid-19 antes do final da primeira fase, estiveram em campo em 11 oportunidades até o momento e podem reforçar o elenco na semifinal caso se recuperem a tempo.
O Mirassol encara o São Paulo no domingo (16), às 20h30, no Morumbi, por uma vaga na final do Paulistão. Em caso de empate no tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis.

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