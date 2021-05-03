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Na semifinal do Goiano, Cléber Gaúcho comemora feito histórico no comando do Grêmio Anápolis

O Grêmio Anápolis disputará a semifinal do campeonato goiano pela primeira vez ns história do clube...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 22:31

LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 22:31
Crédito: Divulgação / Grêmio Anápolis
O Grêmio Anápolis disputará a semifinal do Campeonato Goiano pela primeira vez em sua história. O Azulão Anapolino venceu o segundo jogo diante do Iporá, no último sábado por 2 a 1, e agora aguarda o adversário da semifinal. Além da classificação para a semifinal, a vitória também garantiu a vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2022.
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Comandante da equipe, o técnico Cléber Gaúcho elogiou a entrega dos atletas e parabenizou a equipe pela conquista da vaga. Sob o comando do treinador, o time disputou até aqui doze jogos: venceu seis, empatou dois e perdeu apenas em três oportunidades.- Conseguimos um feito inédito. Pela primeira vez na história estamos classificados para a semifinal do Goiano e para uma competição nacional. Estamos muito contentes, muito feliz e, mais do que isso, felizes por ver o trabalho surtindo efeito. Pela entrega desses atletas e pelo comprometimento de todos com o projeto. Quero parabenizar a todos pelo que alcançamos até aqui e buscar mais - afirmou.
Com um modelo de jogo consolidando dentro do clube, Cléber Gaúcho enalteceu a forma de atuar da Raposa. Ele falou sobre a entrega dos atletas em prol da ideia de jogo e revelou estar contente com o que sua equipe vem apresentando dentro de campo.
- O melhor disso tudo é que nossa equipe vem jogando um futebol agressivo sem a bola, um futebol de qualidade e ousadia com a bola. Isso tem nos deixado muito satisfeito. A postura dos atletas tem sido preponderante para tudo isso acontecer. Todo mundo cumprindo função e acreditando naquilo que passamos. Quando atingimos esse nível de ter uma ideia de jogo e ela ser cumprida à risca, isso deixa todo mundo contente - explicou.
Por fim, o treinador projetou a semifinal. Cléber pregou respeito ao próximo adversário, mas também não deixou de sonhar com uma inédita vaga na final.
Agora temos dois grandes jogos pela frente, esperamos fazer dois bons jogos, competir e, quem sabe, levar a equipe para uma outra situação inédita que pode ser uma final de campeonato. Mas, para isso, sabemos que teremos que batalhar muito e competir ao extremo - finalizou.

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