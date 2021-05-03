Na semifinal do Goiano, Cléber Gaúcho comemora feito histórico no comando do Grêmio Anápolis

Crédito: Divulgação / Grêmio Anápolis

O Grêmio Anápolis disputará a semifinal do Campeonato Goiano pela primeira vez em sua história. O Azulão Anapolino venceu o segundo jogo diante do Iporá, no último sábado por 2 a 1, e agora aguarda o adversário da semifinal. Além da classificação para a semifinal, a vitória também garantiu a vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2022.

> Governo da Rússia liberta Robson Oliveira e autoriza seu retorno ao Brasil

Comandante da equipe, o técnico Cléber Gaúcho elogiou a entrega dos atletas e parabenizou a equipe pela conquista da vaga. Sob o comando do treinador, o time disputou até aqui doze jogos: venceu seis, empatou dois e perdeu apenas em três oportunidades.- Conseguimos um feito inédito. Pela primeira vez na história estamos classificados para a semifinal do Goiano e para uma competição nacional. Estamos muito contentes, muito feliz e, mais do que isso, felizes por ver o trabalho surtindo efeito. Pela entrega desses atletas e pelo comprometimento de todos com o projeto. Quero parabenizar a todos pelo que alcançamos até aqui e buscar mais - afirmou.

Com um modelo de jogo consolidando dentro do clube, Cléber Gaúcho enalteceu a forma de atuar da Raposa. Ele falou sobre a entrega dos atletas em prol da ideia de jogo e revelou estar contente com o que sua equipe vem apresentando dentro de campo.

- O melhor disso tudo é que nossa equipe vem jogando um futebol agressivo sem a bola, um futebol de qualidade e ousadia com a bola. Isso tem nos deixado muito satisfeito. A postura dos atletas tem sido preponderante para tudo isso acontecer. Todo mundo cumprindo função e acreditando naquilo que passamos. Quando atingimos esse nível de ter uma ideia de jogo e ela ser cumprida à risca, isso deixa todo mundo contente - explicou.

Por fim, o treinador projetou a semifinal. Cléber pregou respeito ao próximo adversário, mas também não deixou de sonhar com uma inédita vaga na final.