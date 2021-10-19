Na semi da Copa do Brasil, Fortaleza quer repetir placar do BR-21 contra o Galo no Mineirão

Na noite desta quarta-feira, o Fortaleza abre a semifinal da Copa do Brasil e visita o Atlético-MG, em jogo que promete muita emoção dentro das quatro linhas.
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Para o primeiro duelo, o técnico Pablo Vojvoda demonstra um grande respeito em relação ao time de Cuca, Hulk e Cia e espera voltar para casa com um bom resultado.
Brasileirão
Vale citar, que nesta temporada, o Fortaleza já visitou o Atlético-MG na estreia do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o favoritismo do Galo, o Tricolor venceu por 2 a 1.
Calendário
Se nesta semana o Fortaleza visita o Atlético-MG, o Tricolor do Pici recebe o Galo na próxima quarta-feira.