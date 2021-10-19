Na semi da Copa do Brasil, Fortaleza quer repetir placar do BR-21 contra o Galo no Mineirão

Crédito: Reprodução/ ATLÉTICO

Na noite desta quarta-feira, o Fortaleza abre a semifinal da Copa do Brasil e visita o Atlético-MG, em jogo que promete muita emoção dentro das quatro linhas.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Para o primeiro duelo, o técnico Pablo Vojvoda demonstra um grande respeito em relação ao time de Cuca, Hulk e Cia e espera voltar para casa com um bom resultado.

Brasileirão

Vale citar, que nesta temporada, o Fortaleza já visitou o Atlético-MG na estreia do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o favoritismo do Galo, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Calendário