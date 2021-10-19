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Na semi da Copa do Brasil, Fortaleza quer repetir placar do BR-21 contra o Galo no Mineirão

Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici levou a melhor diante do Atlético-MG por 2 a 1...
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Publicado em 

19 out 2021 às 17:15

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:15

Crédito: Reprodução/ ATLÉTICO
Na noite desta quarta-feira, o Fortaleza abre a semifinal da Copa do Brasil e visita o Atlético-MG, em jogo que promete muita emoção dentro das quatro linhas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para o primeiro duelo, o técnico Pablo Vojvoda demonstra um grande respeito em relação ao time de Cuca, Hulk e Cia e espera voltar para casa com um bom resultado.
Brasileirão
Vale citar, que nesta temporada, o Fortaleza já visitou o Atlético-MG na estreia do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o favoritismo do Galo, o Tricolor venceu por 2 a 1.
Calendário
Se nesta semana o Fortaleza visita o Atlético-MG, o Tricolor do Pici recebe o Galo na próxima quarta-feira.

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