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futebol

Na semana do Gre-Nal, Grêmio vive momento instável na temporada

Nos últimos cinco duelos, o Tricolor venceu apenas uma partida e sente a pressão...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 10:50

Publicado em 07 de Março de 2022 às 10:50

A semana de Gre-Nal nunca é fácil e ainda mais para o Grêmio, que precisa dar uma resposta ao seu torcedor após a queda na Copa do Brasil.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Ainda sob efeito do revés diante do Mirassol, o Tricolor encarou o Novo Hamburgo e ficou no empate por 1 a 1.
O placar fez aumentar a pressão em cima do elenco e, fez o técnico Roger Machado clamar por reforços aos diretores.
Falta de Resultados
Para entender o momento do Tricolor na temporada, nos últimos cinco jogos, a equipe venceu uma partida, perdeu duas vezes e empatou outras duas.
Crédito: LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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