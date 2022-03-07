Na semana do Gre-Nal, Grêmio vive momento instável na temporada

A semana de Gre-Nal nunca é fácil e ainda mais para o Grêmio, que precisa dar uma resposta ao seu torcedor após a queda na Copa do Brasil.

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Ainda sob efeito do revés diante do Mirassol, o Tricolor encarou o Novo Hamburgo e ficou no empate por 1 a 1.

O placar fez aumentar a pressão em cima do elenco e, fez o técnico Roger Machado clamar por reforços aos diretores.

Falta de Resultados

Para entender o momento do Tricolor na temporada, nos últimos cinco jogos, a equipe venceu uma partida, perdeu duas vezes e empatou outras duas.