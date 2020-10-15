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futebol

'Na seleção o treinador me coloca para jogar', dispara Eriksen

Meio-campista marcou o gol da vitória da Dinamarca sobre a Inglaterra e mostrou descontentamento com Antonio Conte, treinador da Inter de Milão...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 11:43

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 11:43
Crédito: Eriksen não está contente na Inter de Milão (AFP Photo/Miguel MEDINA
Autor do gol que garantiu a vitória da seleção dinamarquesa sobre a Inglaterra, Christian Eriksen mostrou descontentamento com a forma que Antonio Conte o trata na Inter de Milão. Para o meio-campista, seu tempo de jogo no clube italiano é muito pequeno.
- Em qualquer time que já joguei, mesmo nos Spurs, sempre foi um prazer viajar para a seleção nacional. Agora não é diferente, mas muitas coisas mudaram e eu não jogo tanto como no Tottenham. Estou sempre feliz por estar de volta. Aqui, o treinador me coloca para jogar - disse.Na partida em que marcou o gol de pênalti contra a Inglaterra, o meio-campista também completou 100 jogos pela seleção dinamarquesa.
Eriksen chegou na Inter de Milão em janeiro, mas tem lutado para convencer o treinador de que merece uma vaga no time titular. Há alguns dias, o dinamarquês disse que 'não queria ficar a temporada inteira no banco'.

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