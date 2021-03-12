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futebol

Na Rússia, Zenit vacinará torcedores que forem aos jogos do time

Clube russo anunciou que torcedores que forem à Gazprom Arena assistir aos jogos da equipe serão vacinados com a Sputnik V, vacina russa contra a COVID-19...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 20:02

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 20:02
Crédito: Divulgação
Enquanto o mundo caminha na vacinação da população contra a Covid-19, o Zenit, da Rússia, anunciou por meio de seu site e redes sociais que vai aplicar a vacina contra o Coronavírus nos torcedores que forem a Gazprom Arena, estádio da equipe, acompanhar os jogos do time.O clube russo afirmou que aplicação das doses da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19, será feita em todos os jogos da equipe na Gazprom Arena até o fim de 2021, a começar já neste fim de semana, na partida contra o Akhmat Grozny, no sábado.
- A estação móvel de vacinação será inaugurada no terceiro andar do Stand C próximo aos setores C110-111 e estará em funcionamento em todos os jogos caseiros do Zenit até o final da temporada 2020/21 - disse o clube em nota oficial.
Ainda segundo o comunicado do clube russo, os torcedores acima dos 18 anos de idade terão que levar caderneta de saúde e seus passaportes para receberem as doses, e que passarão por uma avaliação médica no local para aprovação da aplicação.

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