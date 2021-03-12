Na Rússia, Zenit vacinará torcedores que forem aos jogos do time

Enquanto o mundo caminha na vacinação da população contra a Covid-19, o Zenit, da Rússia, anunciou por meio de seu site e redes sociais que vai aplicar a vacina contra o Coronavírus nos torcedores que forem a Gazprom Arena, estádio da equipe, acompanhar os jogos do time.O clube russo afirmou que aplicação das doses da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19, será feita em todos os jogos da equipe na Gazprom Arena até o fim de 2021, a começar já neste fim de semana, na partida contra o Akhmat Grozny, no sábado.