Na reta final da campanha, sócios do SPFC recebem fake news de “robô”

Crédito: Arte Lance!

Com as eleições para presidente cada vez mais próximas, o São Paulo vive um 'turbilhão' fora de campo com a disputa entre os candidatos Julio Casares e Roberto Natel para o cargo de mandatário do Tricolor.

Na semana passada, sócios do São Paulo relataram ter recebido uma mensagem de um número 'robô', da Arábia Saudita, com um documento tirado de contexto, ou seja, uma 'Fake News' prejudicando Casares.

A mensagem continha um print de uma interpelação que Julio e Olten Ayres - candidato a presidência do Conselho Deliberativo na chapa Juntos pelo SPFC - fizeram ao conselheiro Edson Lapolla, que fez algumas insinuações contra integrantes da chapa nas redes sociais.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOA mensagem do robô dizia “Julio Casares confessa estar sendo investigado pelo Ministério Público”, mas na verdade o que consta no documento é Lapolla dizendo que não se referia ao Julio e nem a Olten na postagem dele em redes sociais. Vale lembrar que Lapolla é apoiador da chapa branca, que tem Roberto Natel como candidato à presidência do Tricolor.