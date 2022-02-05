Na Ressacada, Próspera surpreende e derrota o Avaí pelo Catarinense

Tentando aproximar-se dos líderes do Campeonato Catarinense, apenas a vitória interessava ao Avaí diante do Próspera, na tarde deste sábado, no estádio da Ressacada, em confronto válido pela 5ª rodada. Porém os planos do Leão acabaram não saindo conforme o planejado. Ainda no primeiro tempo, a equipe visitante surpreendeu os mandantes, garantindo seu triunfo através de Ramon, saltando na classificação.

Com o resultado, a equipe comandada por Emerson Cris pulou para a 5º colocação, agora com 6 pontos somados, enquanto o time treinado por Claudinei Oliveira, por conta do tropeço em casa, caiu para 8ª posição com seus 5 pontos somados.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAVAÍ VAI PRA CIMA NO INÍCIO, MAS SOFRE O GOL MAIS TARDE

Jogando em casa, o Avaí sabia da necessidade de pressionar o Próspera em busca de seu primeiro gol. Sendo assim, criou boas chances até meados dos 20 minutos, sendo elas com Romulo, Raniele e companhia, sendo a melhor delas com o camisa 9 acertando a trave do gol defendido por Igor.

Por outro lado, a equipe visitante, tentando manter a calma, aos poucos foi tentando equilibrar as coisas. Até que em uma primeira chegada com perigo, aos 24 minutos, após receber lançamento de Pedrinho, Ramon driblou o goleiro Douglas dando a deixa para o atacante bater colocado e abrir a contagem.

LEÃO TENTA, MAS NÃO CONSEGUE IGUALAR O PLACAR

Em desvantagem no marcador, o Avaí tentou não desanimar e foi atrás da igualdade na reta final de etapa. Entretanto, mesmo conseguindo chegar com certa facilidade em seu campo de ataque, esbarrou no forte sistema defensivo da equipe rival, que conseguiu segurar o placar parcial até que o juiz terminasse os primeiros 45 minutos.

LEÃO ADOTA POSTURA OFENSIVA, MAS SEM SUCESSO

Precisando correr atrás do prejuízo, o time alviazul sabia que não poderia mais ceder espaços ao rival. Com isso, ambos os treinadores promoveram suas primeiras trocas, quem iniciou melhor foi justamente o Avaí. Mesmo com mais ofensividade, foram poucas as chegadas com perigo de Romulo e Diego Matos, que saiu momentos depois, até meados dos 15 minutos.

Na sequência, o panorama do jogo era basicamente igual. Além de mais trocas de ambos os lados com o passar do tempo, ainda chegou a criar algumas boas chances já na reta final com Arthur Chaves, Raniele e Lourenço, mas em todas a pontaria acabou falhando decretando o revés da equipe na Ressacada, para frustração dos jogadores e da torcida.FICHA TÉCNICAAVAÍ 0x1 PRÓSPERA

Data e horário: 05/02/2022, às 16h30 (de Brasília)​Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)Árbitro: Dioneglei da Silva ViannaAssistentes: Clair Dapper e André Eduardo da Silveira

Cartões Amarelos: Bruno Silva, 29'/1ºT; Beto, 6'/2ºT; Igor Campos, 22'/2ºT; Gustavo Modesto, 28'/2ºT

Gols: Ramon, 24'/1ºT (1-0)

AVAÍ: Douglas; Matheus Ribeiro (Lourenço, aos 11'/2ºT), Arthur Chaves, Fagner Alemão (Gustavo Modesto, aos 26'/2ºT) e Diego Matos (Ayrton Cougo, aos 11'/2ºT); Bruno Silva, Raniele e Vinícius Leite (Eduardo, aos 27'/2ºT); Paulo Baya (Quirino, no intervalo), Copete e Romulo.(Técnico: Claudinei Oliveira)

PRÓSPERA: Igor Campos; Pará, Matheus Ernandes, Gullith e Foguinho; Beto (Rafael Fávero, aos 32'/2ºT), Lucas Bessa e Japa (Hiroshi, 10'/2ºT; Camacho, 21'/2ºT); Pedrinho (Marcelinho, no intervalo), Gabriel Henrique e Ramon.(Técnico: Emerson Cris)