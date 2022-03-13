Na Ressacada, Avaí e Brusque empatam pelo jogo de ida das quartas de final do Catarinense

Jogando a partida de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense de 2022 na Ressacada, Avaí e Brusque empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (13). Fernandinho abriu o placar para os visitantes, mas Copete, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual.
Agora, os dois times voltam a campo no próximo sábado (19), às 16h30, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense de 2022. A saber, o duelo acontecerá com o mando do Brusque.QUE GOLAÇO!Apesar de jogar na Ressacada, o Brusque mostrou o motivo de ter sido o melhor time da fase inicial. Isso porque, os visitantes pressionaram o Avaí desde o primeiro minuto de bola rolando e quase abriram o placar em bomba de Luiz Antônio, que acabou explodindo na trave.
Contudo, a bola não demorou muito a entrar na meta defendida por Douglas. Aos 6 minutos, Toty recebeu pela direita e cruzou na segunda trave. Por trás da defesa, Fernandinho apareceu e emendou um voleio para abrir o placar para o Quadricolor.
TUDO IGUAL!Depois do gol sofrido, o Avaí demonstrou ter sofrido o baque por alguns minutos. Assim, o Brusque conseguiu impor certa pressão na busca pelo segundo gol, mas acabou não conseguindo finalizar com precisão na meta que passou a ser defendida por Vladimir depois da lesão de Douglas.
Já recuperado, o time da casa tomou as rédeas da partida e aos poucos foi criando perigo. O êxito veio aos 32 minutos, quando Muriqui deu passe preciso para Copete empurrar a bola para o fundo da rede, levando o 1 a 1 para o intervalo.
SUSTO NO REINÍCIOLogo que a bola voltou a rolar na capital de Santa Catarina, o Brusque teve duas chances de assumir a liderança no placar novamente. Com 30 segundos, Alex Sandro quase conseguiu fazer o segundo do Quadricolor, mas Vladimir fez a defesa.
Pouco depois da primeira chegada, Luiz Antônio teve duas chances de deixar o seu, mas em ambas acabou errando a finalização e mandou a bola para fora. Depois disso, a partida ficou travada e com poucas oportunidades claras de tentos.
GOLEIROS TESTADOSDepois de levar certa pressão no reinício do jogo, o Avaí conseguiu aparecer mais no campo de ataque na reta final. Assim, Lourenço, de falta, tentou deixar o seu, mas Jordan apareceu bem colocado e fez a defesa.
No decorrer da etapa, o goleiro do Brusque também precisou ser substituído, assim como aconteceu com Douglas Friedrich do outro lado. No seu lugar, Ruan Carneiro apareceu bem em chute de Copete e assegurou o placar de 1 a 1 na Ressacada.FICHA TÉCNICAAVAÍ X BRUSQUELocal: Ressacada, em Florianópolis (SC)Data e hora: 13/03/2022 - 18h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)Assistentes: José Roberto Larroyd (SC) e Elen Carolin Potal Sieglitz (SC)Cartões amarelos: Raniele, Lourenço, Jô, Bruno Silva (Avaí), Airton, Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Brusque)Cartões vermelhos: -
GOLS: Fernandinho (6'/1°T) (0-1), Copete (32'/1°T) (1-1)
AVAÍ (Técnico: Eduardo Barroca)Douglas Friedrich (Vladimir, aos 18'/1°T); Lourenço, Bressan, Betão e Bruno Cortez; Raniele (Bruno Silva, aos 0'/2°T), Jean Cléber e Morato; Muriqui (Vinícius Leite, aos 30'/2°T), Copete e Rômulo (Jô, aos 15'/2°T).
BRUSQUE (Técnico: Waguinho Dias)
Jordan (Ruan Carneiro, aos 32'/2°T); Toty, Éverton Alemão, Wallace e Airton (Alex Ruan, aos 20'/2°T); Rodolfo Potiguar, Zé Mateus (Matheus Trindade, aos 40'/2°T), Luiz Antônio e Jailson (Lucas Silva, aos 40'/2°T); Fernandinho (Bruno Santos, aos 20'/2°T) e Alex Sandro.