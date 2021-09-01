Na reestreia de Formiga, São Paulo bate o Taubaté no Paulista Feminino

Crédito: Gabriela Montesano/São Paulo FC

A volante Formiga reestreou no São Paulo com o pé direito. Em Taubaté, a equipe do Tricolor venceu o time da casa por 2 a 1, com gols de Thaís e Yaya, conseguindo a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista Feminino. Jogando na sua posição característica, de volante, Formiga jogou os 90 minutos e foi importante para a saída de bola são-paulina. Com mais volume de jogo, o São Paulo abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, com Thais.

Na segunda etapa, Yata fez belo gol de cabeça e aumentou a vantagem do Tricolor. O Taubaté diminuiu aos 37 minutos do segundo tempo, com gol da goleira Yolanda, de pênalti.

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