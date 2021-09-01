Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Na reestreia de Formiga, São Paulo bate o Taubaté no Paulista Feminino

Tricolor venceu a equipe do interior por 2 a 1, fora de casa. Camisa oito foi titular e capitã do time na partida, que contou com os gols de Thaís e Yaya para o São Paulo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 14:00

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 14:00

Crédito: Gabriela Montesano/São Paulo FC
A volante Formiga reestreou no São Paulo com o pé direito. Em Taubaté, a equipe do Tricolor venceu o time da casa por 2 a 1, com gols de Thaís e Yaya, conseguindo a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista Feminino. Jogando na sua posição característica, de volante, Formiga jogou os 90 minutos e foi importante para a saída de bola são-paulina. Com mais volume de jogo, o São Paulo abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, com Thais.
Na segunda etapa, Yata fez belo gol de cabeça e aumentou a vantagem do Tricolor. O Taubaté diminuiu aos 37 minutos do segundo tempo, com gol da goleira Yolanda, de pênalti.
Gabriel Neves é mais um! Relembre os uruguaios da história do São Paulo
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO São Paulo chegou aos nove pontos, em quatro rodadas. O Taubaté, por outro lado, permanece com seis. Os quatro melhores avançam para a fase semifinal do Estadual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados