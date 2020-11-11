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futebol

Na reedição da final da Copa do Mundo de 2010, Holanda e Espanha ficam no empate

Espanha faz grande primeiro tempo, perde chances, e vê donos da casa empatarem partida na etapa final. Equipes entram em campo pela Liga das Nações no fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 19:03

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 19:03

Crédito: DEAN MOUHTAROPOULOS / POOL / AFP
Assim como na final da Copa do Mundo de 2010, Holanda e Espanha empataram nesta quarta-feira em amistoso, mas desta vez com gols. Em partida disputada no Johan Cruyff Arena, as equipes ficaram no 1 a 1, gols de Van de Beek para os donos da casa e Caneles para os visitantes.O primeiro tempo foi de amplo domínio dos espanhóis, que pareciam jogar em casa e com o apoio de seu torcedor. Aos 19 minutos de jogo, Morata recebeu na intermediária, avançou, fez bela jogada e serviu Canales. O camisa 6 espanhol, que usa o mesmo número que Iniesta usava, ajeitou e abriu o placar.
Na etapa final os donos da casa se lançaram ao ataque e não demoraram muito para empatar a partida. Logo com um minuto, o lateral Owen Wijndal cruzou da esquerda e a bola passou por todo mundo até chegar aos pés de Van de Beek. O meia do Manchester United ajeitou e encheu o pé para empatar.
As duas equipes agora voltam a campo no fim de semana, pela Liga das Nações. A Holanda encara a Bósnia e Herzegovina, em casa, no domingo, às 16h45, enquanto a Espanha enfrenta a Suíça, fora de casa, no sábado, também às 16h45. As duas partidas serão no horário de Brasília.

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