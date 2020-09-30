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futebol

Na rede social, Rafael Lima oficializa sua saída do Coritiba

Zagueiro de 34 anos de idade fez uma postagem em tom de agradecimento ao Verdão do Alto da Glória...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 09:44

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 09:44
Crédito: Divulgação/Coritiba
Em sua terceira temporada com a camisa do Coritiba, chegou ao fim a passagem do zagueiro Rafael Lima com a camisa do Verdão. A informação foi confirmada pelo próprio atleta em postagem no seu perfil de rede social.
O defensor de 34 anos de idade natural de Florianópolis acumulou um número baixo de partidas pelo Coxa, muito em função dos períodos de lesão que conviveu desde 2018. Na soma entre Campeonato Brasileiro e Paranaense foram 34 confrontos com três gols e o retrospecto total de 15 triunfos, 11 empates e oito reveses.
Na postagem de despedida, o jogador fez questão de apontar que viveu momentos muito felizes no clube do Alto da Glória e fez agradecimentos a pessoas de todos os setores.
Além disso, Rafael Lima encerrou dizendo que levará "para sempre o meu carinho e respeito por essa instituição, uma das mais tradicionais do futebol brasileiro".
Veja a postagem de Rafael Lima em sua saída do Coritiba

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