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Na rede social, Cortez se despede do Grêmio

Lateral não teve o seu vinculo renovado e deixou o Tricolor do Rio Grande do Sul...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 15:31

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 15:31

Após quatro anos no Grêmio, o lateral-esquerdo Cortez não teve o seu contrato renovado pelo clube gaúcho e encerrou a passagem pelo Tricolor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos principais motivos para a sua saída é a questão financeira. O Grêmio resolveu diminuir seus custos para a disputa da Série B e Cortez não pôde ficar.
Através das redes sociais, o atleta se despediu da torcida e agradeceu o período que defendeu as cores do Tricolor.
‘Serei eternamente agradecido a Deus por ele ter me permitido estar na história e defender um clube desse tamanho por mais de 200 jogos, o que é privilégio de poucos. Sempre respeitei, honrei e briguei pelo tricolor com todas as minhas forças, e acredito que esse é o legado que eu deixo, a marca que fica dessa minha passagem’, declarou.
Crédito: CortezfoiemboradoTricolor(LucasUebel/DivulgaçãoGrêmio

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