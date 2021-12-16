Na rede social, Cortez se despede do Grêmio

Após quatro anos no Grêmio, o lateral-esquerdo Cortez não teve o seu contrato renovado pelo clube gaúcho e encerrou a passagem pelo Tricolor.

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Um dos principais motivos para a sua saída é a questão financeira. O Grêmio resolveu diminuir seus custos para a disputa da Série B e Cortez não pôde ficar.

Através das redes sociais, o atleta se despediu da torcida e agradeceu o período que defendeu as cores do Tricolor.

‘Serei eternamente agradecido a Deus por ele ter me permitido estar na história e defender um clube desse tamanho por mais de 200 jogos, o que é privilégio de poucos. Sempre respeitei, honrei e briguei pelo tricolor com todas as minhas forças, e acredito que esse é o legado que eu deixo, a marca que fica dessa minha passagem’, declarou.