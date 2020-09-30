Na raça, Avaí bate o Figueirense e ameniza crise

Foi na raça, mas deu Avaí no clássico diante do Figueirense. Com gol de Gastón Rodrigues, o Leão bateu o Furacão por 1 a 0 e chegou aos 16 pontos, na 10ª colocação. O Figueira é o 15º, com 10 pontos.Na próxima rodada, o Avaí mede forças com o CRB, no Rei Pelé. O Figueirense encara o Oeste, no Scarpelli.
O jogo
A etapa inicial foi como pede um clássico: raça, disputa no meio-campo e poucas chances no campo ofensivo. O primeiro a assustar foi o Avaí, que na bobeira do goleiro Rodolfo Castro, chutou a bola em cima de Gastón Rodrigues e viu a bola sair.
Na reta final o Leão pressionou o Figueira e acionou Gastón Rodrigues. O uruguaio recebeu o cruzamento da direita, ajeitou a bola e deu para Pedro Castro desperdiçar.
No segundo tempo o Avaí permaneceu em cima. O destaque do jogo era o goleiro Rodolfo Castro, que salvou a finalização de Pedro Castro. Na casa dos 25 minutos, a chance foi de Gastón Rodrigues, que viu a bola passar ao lado do poste.
De tanto insistir, o Avaí chegou ao gol na reta final. Gastón Rodriguez mostrou oportunismo e aproveitou a bola na trave para empurrar e dar a vitória ao Leão, 1 a 0.
O Figueirense saiu para o jogo e teve a chance com Bruno Michel. Na sobra, ele chutou forte e Frigeri buscou no ângulo.