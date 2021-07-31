Na quinta temporada pelo Braga, Fransérgio já encara primeira decisão

Crédito: Fransérgio é destaque do Braga (Divulgação

Após igualar a sua temporada pessoal com mais gols na carreira (8) repetindo 2015/2016, quando atuava no Maritimo, o meia Fransérgio já terá a primeira decisão pela frente neste sábado, quando o Braga enfrentará o Sporting em duelo que valerá o título da Supertaça de Portugal.

Veja a tabela do PortuguêsO troféu reúne os vencedores do Campeonato Português (Sporting) e da Taça de Portugal (Braga). A partida será disputada no Estádio de Aveiro e está marcada para às 16h45 (horário do Brasil).

- Foi uma temporada muito boa não só para mim, mas também para o Braga, que conseguiu um titulo tão importante como foi a Taça de Portugal. Estamos realizando uma boa pré-temporada e acredito que a gente chegue ainda mais forte para os desafios que teremos pela frente - falou.

Após enfrentar o Sporting, o Braga fará a estreia no Campeonato Português contra o Maritimo, ex-clube de Fransérgio, no sábado (07/08), fora de casa.